[오마주]응답하라 ‘아키라키드’…전설이 된 한 소년의 이야기

<1997 세계최강 아키라키드>ㅣ넷플릭스

‘오마주’는 주말에 볼 만한 온라인동영상서비스(OTT) 콘텐츠를 추천하는 코너입니다. 매주 토요일 오전 찾아옵니다.

지금처럼 즐길 거리가 다양하지 않던 시절, 오락실은 80~90년대 청소년기를 보낸 이들의 도파민 충전소였습니다. 어두컴컴한 공간 속 ‘뿅뿅’거리는 전자음이 가득했던 그곳은 언제나 아이들로 가득했죠. ‘페이커’ 이상혁이 전 세계를 호령하고 우리나라가 명실상부한 e-스포츠 강국이 된 지금, 그때를 생각하면 격세지감이 느껴집니다. e-스포츠라는 말조차 없던 시절, 세계 대회를 제패한 전설의 게이머를 조명한 다큐멘터리가 화제입니다. SBS가 제작하고 넷플릭스에 공개된 <1997 세계최강 아키라키드> 입니다.

1990년대는 전국적으로 오락실붐을 일으킨 격투게임의 전성기였습니다. ‘스트리트 파이터2’, ‘아랑전설’, ‘버추어 파이터’, ‘철권’ 등 수많은 격투게임 히트작들이 이 시기에 탄생했습니다. 당시 일본은 이 시장을 주도하며 전 세계 게임 산업에 큰 영향을 미치고 있었는데요, 1997년 2월 16일, 도쿄에서 열린 한 게임대회에서 전 세계 격투 게임팬들을 충격에 빠뜨린 사건이 벌어집니다.

대회의 이름은 ‘버추어 파이터3: 맥시멈 배틀’. 수만 명이 참가한 지역 예선을 거쳐 최종 선발된 일본 대표 3인과 한국, 대만, 싱가포르, 영국 등 총 7개국에서 모인 각국의 대표 플레이어들이 맞붙는 초유의 이벤트였습니다. 일본 선수 가운데에는 버추어 파이터 제작사로부터 ‘철인’이라는 공식 칭호를 받을 만큼 검증된 실력자도 포함돼 있었습니다. 모두가 개최지 일본 출신 선수의 우승을 예상했죠. 하지만 결과는 그 예상을 완전히 빗나갑니다.

당시 2명의 선수가 한국 대표로 참가했는데요, 이 중 게임명 ‘아키라키드’가 우승, ‘이게라우’가 준우승을 하는 이변을 일으킨 것입니다. 전 세계에서 모인 실력자들을 물리치고 우승을 차지한 아키라키드는 만 15세의 중학생이었습니다. 한국인 선수가 우승과 준우승을 휩쓴 것도 모자라 우승자가 대회 최연소 참가자였다는 사실은 관중들에게 더욱 큰 충격을 안겼습니다.

다큐멘터리는 당시 일본 출장 중 대회를 구경하러 갔다가 우연히 한국 선수들의 통역을 맡게 된 천창욱씨를 비롯해, 대회에 참가했던 일본 선수들의 증언을 통해 30년 전의 그 날을 생생하게 전합니다.

‘아키라키드’의 전설은 여기서 끝이 아닙니다. 대회가 끝난 뒤 신주쿠의 한 오락실에서 벌어진 일본 게이머들과의 비공식 대결에서도 아키라키드가 50연승을 했다는 증언이 이어집니다. 그렇게 아키라키드는 ‘한국인 최초 격투게임 세계대회 우승자’이자 전자게임 종주국이라 불리던 일본의 실력자 게이머들을 줄줄이 무릎 꿇린 전설적인 인물이 됩니다.

1997년 ‘버추어 파이터3: 맥시멈배틀’ 대회는 오랫동안 일부 격투 게임 팬들 사이에서만 전해져 온 이야기입니다. 당시 전자게임에 대한 국내의 부정적 인식을 보여주듯 한국 소년의 세계 제패는 국내 언론에 짧게 소개되었을 뿐 크게 주목받지 못했습니다. 그 후 아키라키드는 게임계에 짧은 흔적만 남긴 채 홀연히 사라지며 e스포츠 역사의 미스터리로 남게 됩니다.

다큐멘터리는 국내에 정식 게임 리그조차 없던 시절, 한 소년이 한국 게임사에 남긴 의미 있는 기록을 복원하는 동시에, 지금은 게임계에서 모습을 감춘 전설적 인물의 흔적을 따라 아키라키드의 현재를 찾아가는 여정을 그립니다.

홍진호, 김관우(스트리트 파이터5), ‘무릎’ 배재민(철권) 등 국내를 대표하는 프로게이머들과 아키라키드를 기억하는 국내외 수십 명의 버추어 파이터 플레이어들이 등장해 아키라키드를 통해 소환된 저마다의 청춘을 되돌아봅니다. 어느덧 중년이 된 90년대 ‘오락실 소년’들은 “다시 한번 게임해 보고 싶다”며 추억 저편의 시간을 떠올리는데요, OTT도 스마트폰도 없던 시절, 동전 몇 개만으로 온종일 행복했던, 다시는 오지 못할 청춘에 대한 그리움이 진하게 전해지며 가슴을 뭉클하게 합니다.

아키라키드는 과연 모습을 드러냈을까요? 그는 왜 게임계를 떠났을까요? 지금은 무얼하고 있을까요? <1997 세계최강 아키라키드>에서 직접 확인해보시죠.