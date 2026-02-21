쇼트트랙 마지막 날 금1·은2 추가…올림픽 종합 13순위

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 20일(현지시간) 대한민국 선수단이 쇼트트랙에서 금메달 하나와 은메달 2개를 추가하며 종합 순위 13위로 올라섰다.

김길리(성남시청)는 이날 이탈리아 밀라노 아이스크세이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 여자 1500m 결승에서 1위(2분32초076)를 차지했다. 최민정(성남시청)은 2위(2분32초450)으로 은메달을 받았다.

쇼트트랙 남자 5000m 계주 결승에는 임종언(고양시청), 황대헌(강원도청), 이정민·이준서(성남시청)가 출전해 6분52초239 기록으로 은메달을 획득했다. 1위는 5분51초847을 기록한 네덜란드였다.

이날 쇼트트랙 메달 추가로 한국은 이번 대회 금메달 3개, 은메달 4개, 동메달 3개로 국가별 종합 순위에서 13위를 기록했다.

김길리는 여자 1500m 결승과 여자 3000m 계주, 여자 1000m 동메달까지 총 3개의 메달을 받았다. 최민정은 이번 대회로 통산 올림픽 메달이 7개(금 4개, 은 3개)가 되면서 한국에서 가장 메달이 많은 선수가 됐다.

동계 올림픽은 이틀 뒤인 23일 폐회한다.