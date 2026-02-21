‘2관왕’ 김길리, 그가 눈물 터진 이유 “언니가 마지막 올림픽이라구요?”

김길리(성남시청)가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 경기 마지막 날 2관왕에 올랐다. 한국 선수단에서 이번 대회 첫 2관왕 선수다.

김길리는 21일 이탈리아 밀라노의 아이스스케이팅 아레나에서 대회 여자 1500ｍ 결승에서 가장 먼저 결승선을 통과했다. 스노보드 여자 하프파이프의 최가온(세화여고), 3000ｍ 계주를 제패한 쇼트트랙 여자 대표팀에 이은 한국 선수단의 이번 올림픽 세 번째 금메달이다. 처음으로 올림픽 무대에 선 김길리는 1000m에서 동메달을 따낸 것을 시작으로 단체전 금메달, 그리고 주 종목 1500m에서도 금메달을 추가하며 활짝 웃었다.

김길리는 시상식 후 믹스트존에서 “정말 계주 다음으로 금메달을 따고 싶었던 종목이 제 주 종목인 1500m였다. 이 종목에서 금메달을 딸 수 있어 너무 기쁘다. 아직도 믿기지 않는다”며 활짝 웃었다.

김길리는 좋은 컨디션을 보여줬다. 준준결승 1조에서 1위, 준결승 1조에서 1위로 결승에 진출했다. 선배 최민정도 준준결승을 2위, 준결승 1위로 통과하면서 한국 선수 두 명이 결승에 올랐다. 준결승 2조에서 코트니 사로(캐나다), 산드라 펠제부르, 쉬자너 스휠팅(이상 네덜란드) 등 강자들이 넘어지면서 한국 금메달 전망에 청신호가 켜졌다.

김길리와 최민정은 레이스 중반까지 중간에 나란히 포진했다. 그러다 최민정이 7바퀴를 남기고 아웃코스로 빠지며 스피드를 끌어올려 2위로 올라섰다. 김길리가 뒤따라 3위로 따라붙었다. 선두 커린 스토더드(미국)가 후반 레이스에서 조금 처지기 시작하자, 한국에 역전 찬스가 왔다. 3바퀴를 남기고 나란히 스퍼트를 올리며 인코스와 아웃코스로 선두권을 꿰찼다.

두 선수가 금메달을 경쟁했다. 결승선 2바퀴를 남긴 직선주로에서 김길리가 최민정을 제치며 1위로 올라섰다. 김길리는 마지막 바퀴에서 최민정과 거리를 더 벌렸다. 최민정은 더 이상 스퍼트를 내지 못했다. 두 선수는 레이스를 마친 뒤 서로를 안아주며 격려했다.

자신의 우상인 최민정과 함께 레이스를 펼쳤다는 점에서 감격은 더했다. 김길리는 “언니랑 같이 포지엄에 오르고 싶었다. 같이 올라서 너무 좋다. 어릴 적 존경하던 선수랑 같이 레이스하며 이겼다는게 믿기지 않는다”고 했다.

‘에이스’ 최민정은 은메달을 땄다. 2018년 평창, 2022년 베이징 대회 여자 1500ｍ에서 연속 우승한 디펜딩 챔피언으로 레이스에 나섰지만 정상 수성에 실패했다. 최민정은 레이스를 마친 뒤 “이번 올림픽이 마지막이 될 것”이라고 말했다.

김길리는 아직 이 사실을 전해듣지 못한 상태였다. 환하게 웃던 김길리가 “언니가 마지막 올림픽이라구요?”라고 반문하며 이내 눈에는 눈물이 고였다. 김길리는 울먹이며 “언니가 끝나고 축하해줘서 너무 감사했다. 저도 언니가 고생한 것을 너무 잘 아니까”라며 “언니를 바라보며 훈련했다. 언니처럼 그렇게 훌륭한 선수가 되고 싶다”고 말했다.

마음을 추스린 김길리는 “일단 빨리 숙소 가고 싶다. 도핑도 해야 하는데 빨리 끝내고 숙소로 가고 싶다는 생각 밖에 안든다. 그리고 가족한테 빨리 금메달도 자랑하고 싶다”고 말했다.