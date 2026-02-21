‘한국 최다 메달 신기록’ 쇼트트랙 최민정 “이번이 마지막 올림픽” 깜짝 선언

한국 여자 쇼트트랙 ‘간판’ 최민정(성남시청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 경기에서 올림픽 3연패 대기록을 놓쳤다. 계주 금메달에 이어 자신의 주 종목인 여자 1500ｍ에서 은메달을 추가한 최민정은 4년 뒤 올림픽는 뛰지 않겠다며 깜짝 은퇴 선언을 했다.

최민정은 21일 이탈리아 밀라노의 아이스스케이팅 아레나에서 대회 여자 1500ｍ 결승에서 대표팀 후배 김길리(성남시청)에 이어 두 번째로 결승선을 통과했다. 여자 3000ｍ 계주에서 금메달을 따낸 최민정은 2018년 평창, 2022년 베이징 대회 여자 1500ｍ에서 연속 우승한 디펜딩 챔피언으로 레이스에 나섰지만 선두권을 굳힌 가운데 막판 스퍼트에서 김길리에게 밀렸다.

비록 대기록 작성은 놓쳤지만 최민정은 동·하계 올림픽을 통틀어 한국인 선수로 최다 메달 신기록(7개)을 작성했다.

경기 뒤 믹스트존에서 만난 최민정은 “정말 후회 없는 경기를 해서 후련하다”며 “그냥 여러 감정이 많이 좀 교차한다. 이제 마지막 올림픽이라는 생각이 들어 눈물이 난다”고 깜짝 발언을 했다. 당장 선수로서 커리어를 끝내거나, 태극마크를 내려놓은 것은 아니지만 4년 뒤 올림픽은 서지 않겠다는 뜻이었다.

“(올림픽은 이게)마지막인 것 같다. 사실 이번 시즌 준비하면서 좀 아픈 곳도 많았고, 마음도 많이 힘들었다. 대회 시작할 때부터 끝날 때까지 (이 대회가)마지막일 것이라는 생각을 많이 했다. 경기를 마친 뒤에도 ‘정말 이제 마지막’이라는 생각을 했다.”

최민정이 레이스를 마친 뒤 눈물을 보인 이유다. 최민정은 “그냥 이제 제가 할 수 있는 건 다했다고 생각한다. 많은 기록도 세웠다. 더 후회는 없다”고 했다. 그러면서 특별히 아끼는 후배 김길리가 금메달을 따 기쁘다고 강조했다. 라커로 이동한 최민정은 김길리에게 “한국 선수가, 특히 길리가 1등이라서 더 기쁘다”며 진심으로 축하했다.

이번 대회 2관왕에 성공한 김길리의 성장을 확인한 최민정은 “사실 저도 과거에 전이경, 진선유 선배님들을 보며 꿈을 키웠다. 길리도 저를 보면서 꿈을 키우고 그걸 이뤄가는 과정에 있으니 더 뿌듯하다”고 말했다. 그는 이어 “나는 제가 선수 생활을 하는 동안 대한민국 쇼트트랙이 ‘강하다’는 걸 계속 보여줬던 선수로 기억해주시면 그걸로도 충분하다”며 “이제 길리가 잘할테니 제가 편하게 쉴 수 있을 것 같다”며 미소 지었다.

최민정은 동·하계 올림픽 한국인 최다 메달 신기록에 이름을 올렸다. 이 부문 타이기록을 보유하고 있던 최민정은 은메달을 추가해 통산 올림픽 금메달 4개, 은메달 3개로 늘려 최다 메달 신기록을 작성했다. 최민정은 “사실 처음 올림픽에 도전할 때만 해도 이런 대기록을 세울지 몰랐다. 오랜 시간 동안 많은 분들이 도와주신 덕분에 잘 버티고 여기까지 왔던 것 같다. 주변 분들에게 너무 감사하다. 오랜 시간 동안 응원해 주신 팬분들께도 너무 감사하다”고 말했다.

최민정은 “그 동안 힘든 순간을 생각하려고 하면 너무 많다. 그래도 마지막에는 좋은 것만 생각하며 좋게 끝내고 싶다”며 “가장 좋은 순간이라고 하면 지금이다. 최다 메달 기록을 세운 지금이 가장 좋다”며 미소지었다. “7개의 메달 중에서도 오늘 메달이 가장 의미가 있다”고도 했다. 최민정은 “원래 베이징 올림픽에서 1500ｍ를 2연패하는 메달이었는데, 오늘 메달이 더 가치있는 것 같다”고 말했다.

취재진과 인터뷰하는 중에 흐르는 눈물을 주체하지 못한 최민정은 “이런 순간이 왔을 때 그만 울자고 다짐했는데 결국 못하고 있다. 그냥 이건 기뻐서 우는 걸로 해주세요”라며 애교 섞인 당부를 남기고 믹스트존을 떠났다.