진보당 “상호관세, 미국서도 법적 근거 잃었다···대미투자특별법 중단해야”

진보당은 21일 미국 연방 대법원이 트럼프 행정부의 상호관세 부과가 위법하다고 판결하자 여당이 미국과의 무역합의 후속 조치로 추진 중인 대미투자특별법 입법도 중단해야 한다고 주장했다.

손 수석대변인은 "미국 내에서도 법적 근거를 잃은 정책에 우리 국회가 장단을 맞출 이유가 전혀 없다"며 "정부와 국회는 대미투자특별법 추진을 즉각 멈추어야 한다"고 밝혔다.

손 수석대변인은 "근거 없는 위협에 굴복해 국가의 막대한 자산을 유출하는 행위는 결코 용납될 수 없다"며 "이재명 정부는 대미 협상 전략을 전면 재검토하라"고 주장했다.