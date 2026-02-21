이 대통령, 산림청장 직권면직···“중대한 법령 위반”

이재명 대통령이 21일 김인호 산림청장을 직권 면직 조치했다고 청와대가 밝혔다.
청와대 대변인실은 이날 언론 공지를 통해 “이 대통령은 산림청장이 중대한 현행 법령 위반 행위를 하여 물의를 야기한 사실을 확인하고 직권면직 조치했다”고 밝혔다.
청와대 대변인실은 “앞으로도 이재명 정부는 공직 사회 기강을 확립하고 국민 눈높이에 맞는 행정 실현을 위해, 각 부처 고위직들의 법령 위반 행위에 대해 엄중하게 처리할 방침”이라고 밝혔다.
입력 2026.02.21 12:09
