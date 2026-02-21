창간 80주년 경향신문

블랙핑크 유튜브 구독자 1억명 돌파···공식 아티스트 채널 최초

경향신문

본문 요약

그룹 블랙핑크의 유튜브 채널 구독자 수가 21일 1억명을 돌파했다.

블랙핑크는 전 세계 아티스트 중 가장 많은 구독자를 보유한 그룹이 됐다.

유튜브와 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 유튜브 채널 구독자 수는 전날 오후 1억명을 넘어섰다.

블랙핑크 유튜브 구독자 1억명 돌파···공식 아티스트 채널 최초

입력 2026.02.21 13:49

수정 2026.02.21 14:07

  • 김한솔 기자

그룹 블랙핑크. 유튜브 공식 블로그 갈무리.

그룹 블랙핑크. 유튜브 공식 블로그 갈무리.

그룹 블랙핑크의 유튜브 채널 구독자 수가 21일 1억명을 돌파했다. 블랙핑크는 전 세계 아티스트 중 가장 많은 구독자를 보유한 그룹이 됐다.

유튜브와 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 유튜브 채널 구독자 수는 전날 오후 1억명을 넘어섰다. 2016년 6월 유튜브 채널을 개설한 지 9년여 만이다.

유튜브는 “이 경이로운 순간을 기념하고자 블랙핑크를 위해 제작한 ‘레드 다이아몬드 크리에이터 어워즈(Red Diamond Creator Award)’를 전달했다”고 밝혔다.

유튜브는 “블랙핑크는 지난 12개월 동안 유튜브에서 무려 33억 회 이상의 조회수를 기록했다”며 “한국(2억 7,700만 뷰 이상)과 인도(2억 2,300만 뷰 이상), 인도네시아(2억 1,800만 뷰 이상), 멕시코(1억 8,200만 뷰 이상), 미국(1억 8,000만 뷰 이상), 브라질(1억 6,800만 뷰 이상) 등 전 세계에서 폭발적인 사랑을 받고 있다”고 밝혔다.

블랙핑크는 지난 2020년 7월 비영어권 아티스트로서는 최초로 유튜브 구독자 수 톱5에 포함됐다. 뷰수가 억대에 달하는 콘텐츠도 많아 영국 기네스 월드 레코드에서 유튜브에서 가장 많은 조회수를 기록한 밴드로 등재되기도 했다.

블랙핑크의 구독자는 새 앨범인 미니 3집 ‘데드라인(DEADLINE)’ 프로모션을 시작한 뒤 크게 늘었다. 타이틀곡 ‘GO’를 비롯한 5개의 신곡이 수록된 이 앨범은 오는 27일 오후 발매 예정이다.

댓글