손흥민, LA관광청 광고 모델 첫 발탁…“‘오타니 효과’ 못지않을 것”

미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) LAFC로 이적한 지 6개월 만에 손흥민(34)이 LA의 얼굴이 됐다.

LA관광청은 20일(현지시간) 새롭게 제작한 3D 광고의 모델로 LAFC 간판선수 손흥민을 발탁했다고 공식 발표했다. LA관광청이 한국인 축구선수를 광고에 내세운 것은 이번이 처음이다.

광고 영상에는 LA의 상징 할리우드 사인을 배경으로 손흥민이 등장한다. 그가 힘껏 내지른 슛은 골키퍼 위고 요리스, 수비수 애런 롱, 미드필더 티모시 틸먼에게 차례로 이어지며 팀 전체를 하나로 묶는다. 마지막 장면에서 손흥민은 두 손을 카메라 모양으로 만드는 시그니처 ‘찰칵’ 세리머니로 마무리를 짓는다. 이 광고는 서울 강남구 코엑스 일대 옥외 매체를 중심으로 공개될 예정이다.

애덤 버크 LA관광청장은 “손흥민이 얼마나 중요한지 일일이 강조하는 것이 불가능할 정도”라며 “그는 한국에 LA를 알리는 데 있어 가장 영향력 있는 홍보대사”라고 평가했다. 미국 프로야구 메이저리그 LA 다저스의 오타니 쇼헤이를 직접 거론하며 “손흥민은 오타니처럼 한 시대에 하나뿐인 재능을 가진 선수”라고 추켜세운 뒤, “향후 2~3년 동안 한국인 관광객 유치 측면에서 ‘손흥민 효과’가 ‘오타니 효과’ 못지않을 것”이라고 기대감을 드러냈다.

오타니 이적 후 LA를 찾는 일본인 관광객이 크게 늘었듯, LA관광청은 손흥민에게서 같은 가능성을 보고 있다. 2023년 기준 LA를 방문한 한국인 관광객은 약 27만 명으로 전체 방문국 순위 5위를 기록했다. LA관광청은 2024년에는 한국인 방문객이 31만 명 수준에 달할 것으로 전망하며, 한국을 현재 가장 빠르게 성장하는 시장으로 평가하고 있다.

손흥민은 지난해 8월 잉글랜드 프리미어리그 토트넘에서 LAFC로 이적한 뒤 구단 안팎에서 존재감을 입증했다. 2025시즌 리그에서 10경기 9골 3도움을 기록했고, LAFC에 따르면 이적 발표 영상의 글로벌 도달 범위는 2022년 가레스 베일 영입 때보다 5배 높았다. 이적 직후 손흥민 유니폼은 런칭 기간 기준 전 세계 스포츠 선수 가운데 최다 판매를 기록했으며, MLS 소비자상품 판매에서는 역대 리오넬 메시에 이어 2위에 올랐다.

서울관광재단도 LAFC와 협력을 통해 양방향 관광 마케팅에 나선다. 4월 중순 공식 업무협약을 체결하고, 같은 달 20일 LAFC 홈경기 팬 페스트에서 서울 관광 프로모션을 진행할 계획이다. 5월 중순에는 손흥민과 LAFC 주요 선수들이 출연하는 서울 홍보 영상도 공개된다. LA에서 서울을, 서울에서 LA를 동시에 알리는 구조로, 손흥민이 두 도시를 잇는 축이 되는 셈이다.