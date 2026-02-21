내란 우두머리 혐의로 첫 선고 받은 윤석열, 남은 1심 재판만 6개

3대 특검 기소로 총 8개 재판 중 2개 1심 선고 6개 재판 진행 중, 3대 특검서 각 2개 기소 사건 특검법 “공소제기 6개월 내 1심 선고 내려야”

12·3 내란 사건의 우두머리 혐의 등으로 지난 19일 1심 선고를 받은 윤석열 전 대통령은 일반이적죄 등 총 6개의 재판이 더 남았다. 3대 특검법은 1심 판결 선고를 공소제기일로부터 6개월 이내에 하도록 규정하고 있다. 남은 재판 중에는 아직 기일이 잡히지 않은 사건도 있어 윤 전 대통령은 최대 6월 말까지 재판을 받을 전망이다.

윤 전 대통령은 3대 특검(내란·김건희·채 상병) 수사로 총 8개 재판을 받고 있다. 이중 내란 특검팀이 기소한 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포영장 집행 방해 혐의에 대한 1심 선고가 징역 5년으로 지난 16일 처음 나왔다. 이어 지난 19일 내란 우두머리 등 혐의로 1심에서 무기징역 선고가 나왔다.

나머지 6개 재판 중 우선 내란 특검팀에서 기소한 윤 전 대통령의 일반이적 혐의 사건, 한덕수 전 국무총리 재판에서의 위증 혐의 등 2개가 더 있다. 윤 전 대통령은 2024년 10월 북한을 군사적으로 도발해 내란 명분을 쌓은 혐의(일반이적 등)로 기소됐다. 이 사건은 비공개로 심리가 진행 중이며 오늘 23일 10차 공판이 열린다. 한 전 총리 재판에서 위증한 혐의 사건은 오는 4월16일 결심 공판이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무종사·우두머리 방조 혐의 재판에 증인으로 출석해 내란 선포 당일 국무회의 소집이 ‘건의가 아닌 자신의 의사였다’고 허위 증언한 혐의를 받는다.

다른 2개 재판은 채 상병 특검팀에서 기소한 해병대 채모 상병 사망사고 수사외압(직권남용 권리행사방해 등), 이종섭 전 국방부 장관의 도피성 호주대사 임명(범인도피 등) 의혹 사건 등이다. 윤 전 대통령은 임성근 전 해병대 1사단장이 채 상병 순직에 책임이 있다고 명시한 해병대 수사단의 수사결과를 보고받고 ‘격노’해 수사 결과를 뒤바꾸는 등 외압을 행사한 혐의로 기소됐다. 이어 박성재 전 법무부 장관과 공모해 2023년 11월 공수처의 수사를 받던 이 전 장관을 도피시킬 목적으로 주호주 대사에 내정하고 외교부에 대사 교체를 지시한 혐의로도 추가 기소됐다. 수사외압은 다음 달 18일 공판준비기일이, 도피성 임명 의혹은 다음 달 31일 1차 공판이 예정돼 있다.

마지막 2개 재판은 김건희 특검팀에서 지난해 12월 기소한 사건들이다. 윤 전 대통령은 김건희 여사와 공모해 2021년 6월부터 2022년 3월까지 정치브로커 명태균씨로부터 총 2억7440만원 상당의 여론조사를 무상으로 제공받은 혐의(정지자금법 위반)로 기소됐다. 같은 혐의로 기소된 김 여사는 1심에서 무죄가 선고됐다. 이 사건은 지난달 27일 공판준비기일이 열렸고, 다음 달 17일 첫 공판이 진행된다. 이외에 윤 전 대통령은 20대 대선 당시 건진법사 전성배씨와의 만남 등에 대한 허위사실을 공표한 혐의(공직선거법 위반)로도 추가 기소됐다. 이 사건은 아직 공판 일정이 잡히지 않았다.

윤 전 대통령에 대한 수사가 아직 다 끝난 건 아니다. 오는 23일 본수사가 시작되는 ‘2차 종합특검’은 앞서 내란 특검이 수사기간 종료로 경찰에 이첩한 사건들을 수사대상에 포함했다. 계엄 직전에 대북 공작을 수행하는 국군정보사령부가 잠수정을 이용해 특수임무 요원을 북한에 보내 비밀 군사작전을 벌이려고 했다는 의혹 등이 대표적이다. 이 작전의 실체를 규명하는 과정에서 내란과의 연관성이 드러난다면 윤 전 대통령에 대한 추가 혐의가 더 나올 수 있다.