"너는 이미 엄마 인생의 금메달"…마지막 올림픽 출전 최민정 울린 편지

경향신문

"너는 이미 엄마 인생의 금메달"…마지막 올림픽 출전 최민정 울린 편지

입력 2026.02.21 18:32

수정 2026.02.21 18:44

쇼트트랙 최민정 선수가 올림픽 출국 전 어머니에게서 받은 손편지. 올림픽 공식 인스타그램 발췌

쇼트트랙 최민정 선수가 올림픽 출국 전 어머니에게서 받은 손편지. 올림픽 공식 인스타그램 발췌

쇼트트랙 ‘에이스’ 선수 최민정(성남시청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 출국 전 어머니에게서 받은 편지가 온라인상에서 주목받고 있다.

국제올림픽위원회(IOC)가 운영하는 올림픽 공식 인스트그램 계정에는 최민정이 어머니에게서 받은 손편지가 공개됐다. 이 편지에서 최민정의 어머니는 “벌써 네가 올림픽에 세 번째로 출전한다는 게 믿기지가 않는다. 6살 때 스케이트를 처음 신던 그 작은 아이가 이렇게 큰 무대에 서다니 그 자체로 이미 기적 같다”며 “이번이 마지막일 수도 있다는 생각에 자꾸 마음이 울컥해진다”고 썼다.

그러면서 “이번 올림픽은 성적보다 또 기록보다도 네가 여기까지 온 시간 자체가 금메달”이라며 “너는 이미 엄마 인생의 금메달이다”고 적었다.

최민정은 20일(현지시간) 쇼트트랙 여자 1500m 결승에서 김길리에 이어 2위(2분32초450)로 결승선을 통과해 은메달을 받았다. 이로써 여자 3000m 계주 금메달에 이어 2관왕에 올랐다. 최민정은 이번 대회로 통산 올림픽 메달이 7개(금 4개, 은 3개)가 되면서 한국에서 가장 메달이 많은 선수가 됐다.

최민정은 이번 올림픽이 마지막이라고 밝히기도 했다. 여자 1500m 경기 후 공동취재구역에서 최민정은 “마지막 올림픽이라는 생각이 들어 눈물이 났다”며 “경기 시작할 때부터 끝까지 마지막 올림픽이 될 거라 생각했다. 이제 올림픽에서 저를 보지는 못할 것 같다”고 말했다. 다만 현역 은퇴 여부에 대해선 “팀과 조율해보겠다”고 밝혔다.

