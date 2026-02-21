충남 서산 야산서 산불···강풍에 번지다 5시간여 만에 큰불 잡혀

건조한 날씨 속 충청남도 서산시의 한 야산에서 발생한 산불이 강한 바람을 타고 번지다 약 5시간 만에 큰 불길이 잡혔다.

21일 충남도 산불방지대책본부 등에 따르면 이날 오후 6시40분을 기해 주불진화를 완료하고 잔불정리 작업에 돌입했다고 밝혔다.

앞서 이날 오후 1시35분쯤 서산시 대산읍 대죽리 인근 야산에서 산불이 발생했다. 산불은 이후 인근 야산인 예산군 대술면, 아산시 영인면, 논산시 가야곡면 등으로 번졌다.

소방·산림당국은 이날 오후 3시30분을 기해 대응 1단계를 발령하고 소방헬기와 진화 장비 등을 투입해 진화 작업에 나섰으나 강한 바람에 불길 차단에 어려움을 겪었다. 이에 서산소방서는 오후 4시9분쯤 대응 2단계로 격상했다. 산불 영향으로 대산읍 대죽리 일대 국도 29호선 차량이 통제되기도 했으며 산불 발생 인근 지역주민들이 마을 회관 등으로 대피했다.

윤호중 행정안전부 장관은 이날 충남에서 발생한 산불과 관련해 “사용할 수 있는 모든 장비와 인력을 신속히 투입하라”고 지시했다.