‘매니저 갑질·불법 의료행위 의혹’ 박나래, 첫 피의자 경찰 조사

8시간 가까이 조사 “사실 아닌 부분 바로잡겠다”

전직 매니저들에 대한 갑질과 불법 의료행위 의혹을 받는 개그우먼 박나래씨(41)가 지난 20일 피의자 신분으로 첫 경찰조사를 받았다.

서울 강남경찰서는 지난 20일 특수상해 등 혐의를 받는 박씨를 오후 3시부터 오후 10시40분까지 약 7시간40분 동안 조사했다. 박씨가 피의자 신분으로 조사를 받은 건 이번이 처음이다.

‘주사이모’로 불리는 이모씨도 같은 날 강남서에서 피의자 신분으로 조사를 받았다. 이씨는 의료법·약사법 위반과 마약류관리법상 향정 등 혐의를 받는다.

박씨는 조사를 마치고 경찰서를 나와 “성실하게 임했고 사실대로 질문에 답했다”고 했다. ‘매니저들에 대해 갑질과 술잔을 던진 의혹을 인정하느냐’는 기자단의 질문에는 “조사를 통해 밝혀질 부분이라 생각한다”며 “사실이 아닌 부분은 바로잡아야 하고 바로잡을 예정”이라고 말했다. ‘매니저가 어떤 부분에 대해 거짓말을 하고 있다고 보느냐’는 물음엔 “수사를 통해 밝혀질 부분이라 생각한다”고 말했다. 불법 약물 투약 혐의를 인정하냐는 질의엔 답하지 않았다.

박씨의 전 매니저들은 박씨가 사적 심부름을 시키고 술잔을 던져 다치게 했다며 박씨를 특수상해와 명예훼손 등 혐의로 고소했다. 박씨는 이른바 ‘주사 이모’를 통한 불법 의료시술을 받았다는 의혹도 받는다. 박씨는 전 매니저들을 공갈미수, 업무상 횡령 등의 혐의로 맞고소한 상태다.