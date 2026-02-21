김혜경 여사-브라질 다시우바 여사 ‘한복 친교’ 일정 소화

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 21일 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령의 부인 호잔젤라 다시우바 여사와 ‘한복 친교’ 일정을 소화했다.

전은수 청와대 부대변인에 따르면 두 여사는 이날 오후 서울 종로구 광장시장에 방문했다. 이번 일정은 한국 전통 의복인 한복의 아름다움을 공유하고, 양국 대통령 부인 간 우의를 다지기 위해 마련된 것으로 알려졌다. 이후 두 여사는 국립민속박물관 파주관으로 자리를 옮겨 ‘브라질 리우 카니발: 아프리카의 영혼, 삼바의 리듬’ 전시와 한국의 전통 민속 공예품을 관람했다. 이 행사는 양국 전통문화를 소개하고 그 유래와 아름다움을 공유하기 위한 자리로 전해졌다.

두 여사는 박물관 관람을 마치고 차담회를 가졌다. 차담회에서 다시우바 여사 일행이 한국 드라마에 애정을 드러내자 김 여사는 “K팝뿐만 아니라 K-드라마도 세계를 정서적으로 묶는 큰 역할을 하고 있다”며 말했다. 이어 다시우바 여사가 대학 시절 피아노를 전공한 김 여사에게 “지금도 피아노를 치느냐”고 묻자 김 여사는 “남편의 정치 여정을 함께 하다 보니 연주 기회가 없어졌다”고 답했다고 한다.

전 부대변인은 “두 여사는 각자의 남편이 비슷한 점을 많이 갖고 있다는 데 공감했다”며 “김 여사가 ‘룰라 대통령께서 힘드실 때 헌신적으로 뒷받침한 다시우바 여사를 존경한다’고 말했다”고 밝혔다.

다시우바 여사는 오는 22일부터 2박3일 일정으로 국빈 방한 예정인 룰라 대통령보다 먼저 입국해 김 여사와 만났다.