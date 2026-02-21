1212회 로또 1등 ‘5, 8, 25, 31, 41, 44’…보너스 번호 ‘45’

로또복권 운영사 동행복권은 제1212회 로또복권 추첨에서 ‘5, 8, 25, 31, 41, 44’가 1등 당첨번호로 뽑혔다고 21일 밝혔다. 2등 보너스 번호는 ‘45’이다.

당첨번호 6개를 모두 맞힌 1등 당첨자는 12명으로 26억5409만원씩 받는다.

당첨번호 4개를 맞힌 4등(고정 당첨금 5만원)은 17만5609명, 당첨번호 3개가 일치한 5등(고정 당첨금 5천원)은 292만3618명이다.