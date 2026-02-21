건조한 날씨 속 북한산 연화사·금산사 주변서 산불…진화작업 중

건조한 날씨 속 21일 오후 7시25분쯤 서울 종로구 북한산에서 산불이 발생했다.

종로구는 “구기동 산 5-1 북한산 연화사 및 금산사 주변에 산불이 발생했다”며 인근 주민은 안전에 유의해달라는 내용의 안전안내 문자를 보냈다. 산림청은 인근으로 산불이 번질 위험은 적다고 보고 있다.

관계 당국은 잔불 정리를 마치는 대로 정확한 화재 원인을 조사할 예정이다.