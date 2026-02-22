창간 80주년 경향신문

“주요 지표서 만점” 호서대 유아교육과, 6주기 교원양성기관 역량진단 ‘최우수 A등급’ 쾌거

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

호서대는 교육부와 한국교육개발원이 실시한 '2025년 6주기 교원양성기관 역량진단'에서 유아교육과가 최우수 A등급을 획득했다고 22일 밝혔다.

호서대 유아교육과는 전임교원 확보율과 연구실적, 수업 운영의 적절성, 교육비 환원율 등 주요 지표에서 높은 평가를 받았다.

특히 전임교원 확보와 연구실적, 수업 규모, 교육비 환원율, 재학생 만족도 부문에서 만점을 받아 교육여건의 안정성과 체계적인 운영 역량을 인정받았다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“주요 지표서 만점” 호서대 유아교육과, 6주기 교원양성기관 역량진단 ‘최우수 A등급’ 쾌거

입력 2026.02.22 09:32

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

2027학년도 교원양성 정원 조정에 반영

전임교원·연구실적·재학생 만족도 등 만점

호서대 천안캠퍼스 종합정보관 전경. 호서대 제공

호서대 천안캠퍼스 종합정보관 전경. 호서대 제공

호서대는 교육부와 한국교육개발원이 실시한 ‘2025년 6주기 교원양성기관 역량진단’에서 유아교육과가 최우수 A등급을 획득했다고 22일 밝혔다.

이번 진단은 사범대학 설치 대학과 미설치 대학 등 전국 139개교를 대상으로 2022년부터 2024년까지의 교육여건과 교육과정, 교육성과 등을 종합 평가한 2차 진단 결과다. 평가 결과는 2027학년도 교원양성 정원 조정에 반영되며 C등급은 30%, D등급은 50% 감축되고 E등급은 교원양성 기능이 폐지된다.

호서대 유아교육과는 전임교원 확보율과 연구실적, 수업 운영의 적절성, 교육비 환원율 등 주요 지표에서 높은 평가를 받았다. 특히 전임교원 확보와 연구실적, 수업 규모, 교육비 환원율, 재학생 만족도 부문에서 만점을 받아 교육여건의 안정성과 체계적인 운영 역량을 인정받았다.

정진화 유아교육과 학과장은 “대학의 안정적인 재정 지원을 바탕으로 지난 평가에 이어 최우수 등급을 유지하게 됐다”며 “미래 사회 교육현장을 선도할 전문성과 역량을 갖춘 유아교사 양성에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 호서대 유아교육과는 대학 내 부속유치원과 어린이집을 운영하고 있으며 이를 기반으로 현장 중심 교육실습과 전공 연구를 강화해 예비교원의 수업 역량과 실천 능력 향상에 주력하고 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글