경남 함양군 산불 확산··· 지자체 주민 대피명령

경남 함양에서 발생한 산불이 확산해 산림 당국이 대응 1단계를 발령했다. 해당 지자체는 재난안전문자를 통해 주민 대피 명령을 내렸다.

22일 산림청 중앙사고수습본부 등에 따르면 21일 오후 9시14분쯤 경남 함양군 마천면 창원리 야산에서 발생한 산불이 밤사이 꺼지지 않고 확산하고 있다. 산림당국은 22일 오전 5시 산불 대응 1단계를 발령했다. 산불 대응 1단계는 화재로 인한 피해 면적이 10∼100㏊일 경우 발령된다.

산림 당국은 초속 5ｍ의 강풍이 부는 가운데, 급경사 지형으로 인해 야간 진화에 어려움을 겪은 것으로 알려졌다. 22일 일출과 함께 헬기 10대가 투입됐다. 진화에 투입된 차량은 25대, 인력은 167명 수준이다.

산불 인근 지역 주민 32명이 근처 마을회관으로 대피했으며, 인명피해는 아직 확인되지 않았다.

함양군은 22일 오전 8시55분 ‘마천면 창원리 산 23의 2 일대에 산불이 확산하고 있다’며 ‘견불동 주민과 입산객은 고정마을회관으로 즉시 대피하라’는 내용의 재난안전문자를 발송했다.