‘논문 21편·특허 24건’ 청년 과학자들, 산업 자립 이끌 새 출발

한국기술교육대 2025학년도 학위수여식 개최 학사 772명·석사 225명·박사 47명 등 배출

국가 산업 경쟁력을 떠받칠 청년 인재들이 연구 성과와 함께 힘찬 출발선에 섰다.

한국기술교육대는 지난 20일 교내에서 ‘2025학년도 학위수여식’을 개최했다고 22일 밝혔다. 이번 수여식에는 학사 772명과 석사 225명, 박사 47명 등 총 1044명의 졸업생 등이 참석했다.

이날 행사에서는 오승주 박사(29), 최승은 석사(25·기계공학과), 김종규 학사(24)가 고용노동부 장관상을 수상했다.

오승주 박사는 국내외 SCIE 등재 저널에 주저자 및 공동저자로 참여한 논문 21편을 게재하고 해외 특허 7건과 국내 특허 17건을 등록하는 등 두드러진 연구 성과를 거뒀다. 학사·석사·박사를 모두 한국기술교육대에서 마친 그는 한국화학연구원 박사후연구원으로 입사할 예정이다. 오 박사는 “해외 의존도가 높은 핵심 소재의 원천기술을 연구해 산업 자립도와 기술 경쟁력 강화에 기여하는 연구자로 성장하겠다”고 말했다.

최승은 석사는 SCI급 논문 6건에 주·공동저자로 이름을 올렸으며 국내외 특허 6건을 출원했다. 또한 한국고분자학회 최우수 논문 발표상을 수상하며 연구 역량을 인정받았다. 그는 “연구해온 고분자 소재가 산업적 결실로 이어질 수 있도록 실용화 기술 개발을 이어가겠다”고 했다.

두 사람은 화학생명공학전공 배진우 교수의 다기능성 유기고분자 연구실 출신으로, 고분자·하이브리드 소재 분야에서 활발한 연구를 이어왔다.

김종규 졸업생은 ‘차량용 음주운전 방지 시스템을 위한 고감도·고선택성 에탄올 센서’로 ‘2025 창의적 종합설계 경진대회’에서 한국산업기술진흥원 원장상을 수상했다. 김씨는 “전공 역량을 바탕으로 반도체 산업 발전에 기여하는 인물로 성장하겠다”고 말했다.

유길상 한국기술교육대 총장은 “최근 우리 대학이 기록한 전국 4년제 대학 1위 취업률과 비수도권 최고 수준의 입시 경쟁력은 ‘학생 교육을 가장 잘 시키는 대학’이라는 사회적 신뢰의 증거”라며 “2만명이 넘는 동문과 졸업생 여러분이 우리 사회를 선도하는 리더로 성장하길 기대한다”고 말했다.