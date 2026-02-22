강릉 구정면서 산불 30여 분 만에 진화···인명 피해 없어

22일 오전 2시 59분쯤 강원 강릉시 구정면 덕현리의 사유림에서 발생한 산불이 30여 분 만에 진화됐다.

산림·소방 당국과 강릉시는 진화차와 소방차 등 장비 17대와 50여 명의 진화 인력을 투입해 이날 오전 3시 38분쯤 주불 진화를 완료했다.

이번 산불로 인한 인명 피해는 없었다.

당국은 잔불 정리를 마친 후 정확한 산불 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다.