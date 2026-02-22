설 연휴 경주 관광객 31% 증가···KTX·SRT 이용객 55% 늘어

설 연휴 기간 경주를 찾은 관광객이 지난해보다 크게 늘어난 것으로 나타났다. 특히 철도 이용객이 눈에 띄게 증가하는 등 귀성·관광 이동 방식에도 변화가 나타났다.

경주시는 설 연휴였던 지난 14일부터 18일까지 닷새간 주요 관광지 입장객이 8만79명으로 집계돼 지난해 설 연휴보다 31% 증가했다고 22일 밝혔다.

입장객 통계는 동궁원, 양동마을, 경주 동궁과 월지 등 주요 관광지 입장객을 기준으로 이뤄졌다.

관광지별로는 동궁과 월지가 3만8779명으로 가장 많았다. 이어 천마총 2만321명, 동궁원 1만6975명, 양동마을 4004명 순으로 나타났다. 특히 세계문화유산 양동마을은 지난해보다 221% 증가했다.

도심 주요 관광지 방문객도 늘었다. 경주시 무인 계측기 집계 결과 연휴 기간 주요 지점 방문객은 41만1961명으로 지난해보다 15% 증가했다. 황리단길 방문객이 27만5361명으로 가장 많았다.

불국사 방문객도 증가했다. 불국사 관광안내소 집계 결과 설 연휴 기간 방문객은 8만8226명으로 지난해보다 8% 늘었다.

외국인 관광객은 5824명으로 집계됐다. 권역별로는 유럽 1891명, 기타 국가 1411명, 중국 1305명, 일본 965명, 미국 252명 순이었다. 중국과 일본은 지난해보다 각각 11%, 3% 증가했고 미국과 유럽은 각각 21%, 2% 감소했다.

교통 이용 양상도 달라졌다. 설 연휴 기간 경주 지역 고속도로 통행량은 26만5925대로 지난해보다 9% 감소했다. 반면 KTX와 SRT가 정차하는 경주역 이용객은 7만682명으로 55% 증가했다. 경주시는 철도 접근성 개선과 도심 연계 교통망 확충 등의 영향으로 철도 이용이 늘어난 것으로 보고 있다.

주낙영 경주시장은 “설 연휴 관광객 증가는 지역 관광 회복을 보여주는 지표”라며 “관광 콘텐츠 확충과 교통 환경 개선을 통해 관광 활성화를 이어가겠다”고 말했다.