대구시 ‘청소년대상’ 후보자 공모···3월 20일까지 접수

대구시는 지역사회 모범이 되는 청소년을 발굴·포상하기 위해 ‘2026년 제38회 대구광역시 청소년대상’ 후보자를 다음달 20일까지 공개 모집한다고 24일 밝혔다.

청소년대상은 1989년 시작된 이후 지난해까지 모두 250명의 수상자를 배출한 지역 청소년 포상 제도다.

후보자 자격은 공고일인 지난 23일 기준 대구시에 1년 이상 거주하고 있는 9세 이상 24세 이하 청소년이다. 구청장·군수, 학교장, 청소년 관련 기관장의 추천을 받아 접수할 수 있다.

시상은 선행효행, 창의인재, 푸른성장 등 3개 부문으로 나눠 진행된다. 대상 1명을 포함해 부문별 우수상과 장려상 각 1명씩 모두 7명을 선정한다.

선행효행 부문은 봉사활동과 효행 등 모범적인 행동을 실천한 청소년, 창의인재 부문은 과학·문화·예술·체육 등 다양한 분야에서 창의적 성과를 보인 청소년을 대상으로 한다. 푸른성장 부문은 적극적인 활동으로 또래의 모범이 되는 청소년을 선정한다.

추천을 희망하는 기관은 대구시 홈페이지에 게시된 공고문을 참고해 관련 서류를 공문이나 우편, 방문 등을 통해 제출하면 된다. 최종 수상자는 오는 5월 열리는 ‘청소년문화축제’에서 시상할 예정이다.

박윤희 대구시 청년여성교육국장은 “지역사회에 귀감이 되는 청소년을 발굴할 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.