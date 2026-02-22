‘불황 상품’ 복권 지출, 지난해 다자녀 가구서 50% 급증···불법 계엄 여파?

자녀 2명 이상 가구 월평균 708원 지출 정국 불안으로 인한 경기 위축 영향인 듯

윤석열 전 대통령의 12·3 불법계엄과 뒤이은 탄핵 정국으로 소비심리가 가라앉았던 지난해 초 복권 지출이 껑충 뛰는 현상이 나타났던 것으로 확인됐다. 특히 미혼자녀가 많은 가구일수록 복권을 사는 데 쓴 돈이 더 큰 폭으로 증가했다.

22일 금융투자업계와 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난해 1분기 미혼자녀를 2명 이상 둔 가구는 복권 등의 구매에 월평균 708원을 지출했다. 전년도 같은 기간(471원)보다 50.3%, 직전 분기(574원)보다는 23.3% 급증한 액수다.

반면 미혼자녀가 없거나 한 명뿐인 경우까지 포함한 전체 가구의 지난해 1분기 복권 구입 지출액은 월평균 700원으로 전년도 같은 기간보다 소폭(2.2%) 늘어나는 데 그쳤다.

이런 추세는 2분기와 3분기까지도 이어졌다. 미혼자녀 2명 이상 가구는 2분기·3분기에 전년 동기보다 30.6%와 12.4%씩 많은 월평균 691원과 562원을 복권 구입에 썼다. 이는 전체 가구의 전년 대비 복권 지출 증가율(2분기 20.0%, 3분기 1.2%)을 크게 웃도는 수준이다.

2024년 12월 3일 윤석열 전 대통령의 계엄령 선포와 잇따른 정국 불안이 야기한 파급 효과로 추측된다. 계엄 이후 사회적 불안이 심화되면서 소비심리 위축과 환율 불안, 자영업자 폐업 등 국내 경제에 전방위적 악영향을 초래한 바 있다.

복권은 경기가 나쁠수록 잘 팔리는 ‘불황형 상품’이다. 실제 가구당 월평균 복권 구입 지출액은 2019년 457원 수준이다가 코로나19 팬데믹 시기인 2020년 560원, 2021년 616원, 2022년 612원, 2023년 620원으로 치솟는 모습을 보였다.

이후 2024년에 들어서야 587원으로 증가세가 꺾였다가 지난해 1~3분기에는 월평균 638원으로 재차 상승했다.

윤 전 대통령이 비상계엄을 시도한 2024년 12월 88.2까지 추락했던 소비자심리지수(CCSI)는 이듬해 4월까지 5개월 연속 기준선인 100 아래를 밑돌다가 5월부터 빠르게 개선되는 모습을 보였다.

새 정부 출범과 정치적 불확실성 해소로 얼어붙었던 소비가 되살아났고, 수출 호조와 코스피 ‘불장’ 등이 경제 심리 개선으로 이어진 결과다.

최근 한국은행이 발표한 올해 1월 CCSI는 110.8로, 지난해 12월(109.8)보다 1.0포인트 높아졌다.