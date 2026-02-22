인구 2만 무주군, 전 주민에 연 80만원···기본소득 실험

전북 무주군이 전 주민을 대상으로 한 기본소득 지급 사업을 시행한다. 군 단위 지방자치단체가 자체 재원으로 모든 주민에게 기본소득을 지급하는 것은 처음이다.

무주군은 군비 등 자체 예산으로 주민 1인당 연 80만원을 지급하는 ‘무주형 기본소득 시범사업’을 시행한다고 22일 밝혔다.

지급 대상은 지난 2월 2일 기준 무주군에 주민등록을 둔 주민이다. 소득·자산·직업과 관계없이 지원한다. 재원은 무주 지역에서만 사용할 수 있는 지역화폐 ‘무주사랑상품권’으로 지급한다.

기존 거주자는 다음 달 6일까지 읍·면 행정복지센터에서 신청하면 된다. 군은 실거주 여부를 확인한 뒤 3월 중 지급할 예정이다. 2월 3일 이후 전입자도 신청할 수 있다. 전입신고 후 30일이 지나면 신청 자격이 주어지며, 90일간 실제 거주 여부를 확인해 지급 여부를 결정한다.

이 사업은 중앙정부 지원 없이 군 예산으로 추진된다. 앞서 경기도가 시행한 ‘청년기본소득’은 만 24세로 대상을 제한했고, 정부가 10개 군에서 추진 중인 ‘농어촌 기본소득 시범사업’은 국비 매칭 방식이다.

무주군은 사업 시행에 앞서 4개월간 주민 설문조사와 기본소득위원회·군의회 협의를 진행했고, 보건복지부와 사회보장제도 신설 협의 절차도 마쳤다.

올해 1월 기준 무주군 인구는 2만2777명이다. 전 주민에게 연 80만원을 지급하면 연간 약 182억원이 소요될 것으로 군은 추산했다.

오해동 무주군 기획조정실장은 “단순 현금 지원이 아니라 지방소멸 위기에 맞서는 정책 실험”이라며 “군민 생활에 활력을 불어넣고 지역경제의 마중물이 되길 기대한다”고 말했다.