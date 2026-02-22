서울 성동구는 ‘성동생명안전배움터’에서 2015년 개관 이후 누적 8만1230명이 안전 체험 교육을 받았다고 22일 밝혔다.

올해 개관 10주년을 맞은 성동생명안전배움터는 생활 속 안전문화 정착과 지역 안전 역량 강화를 이끄는 모범사례로 평가받고 있다. 구는 어린이, 노인 등 생애주기별 맞춤형 안전교육을 지속해서 확대해 매년 8000명 이상의 교육생을 배출했다. 지난해에는 1만5375명이 교육을 이수해 역대 최대 실적을 기록했다.

특히 첨단기술을 접목한 체험형 안전교육이 주목받고 있다. 2024년 전국 최초로 ‘가상현실(VR) 침수탈출 생존교육’을 도입했고, 지난해 ‘VR 다중인파 위기관리 교육’을 선보여 국내외 벤치마킹 대상이 되고 있다.

장애인 등 방문이 어려운 취약계층을 위한 찾아가는 안전체험도 진행했다. 2020년 전국 최초로 이동형 체험차량, 일회용 체험키트 배포, 비대면 실시간 교육을 도입해 코로나19 팬데믹 기간에도 교육 공백을 최소화했다.

구는 올해도 생애주기별 맞춤형 안전교육으로 구민의 안전 역량 강화에 나선다. 확장현실(XR) 기반의 실감형 화재 교육을 도입해 실제 성동구의 지하철역, 쇼핑몰 등을 배경으로 한 몰입형 체험을 제공할 계획이다. 정원오 성동구청장은 “변화하는 환경에 맞춘 혁신적인 교육으로 주민이 일상에서 안전을 체감할 수 있는 도시가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.