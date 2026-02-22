창간 80주년 경향신문

칠곡 20년 방치 아파트 지자체가 철거···공영주차장 조성

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

칠곡 20년 방치 아파트 지자체가 철거···공영주차장 조성

입력 2026.02.22 11:08

공사 중단 후 장기간 방치된 경북 칠곡군 북삼 JK아파트 전경. 칠곡군 제공

공사 중단 후 장기간 방치된 경북 칠곡군 북삼 JK아파트 전경. 칠곡군 제공

경북 칠곡군이 20년 넘게 방치된 아파트 철거에 착수한다. 지방자치단체가 장기 방치 건축물을 직접 정비해 공공시설로 활용하는 사례다.

칠곡군은 공사 중단 후 장기간 방치된 북삼 JK아파트를 직권 철거 방식으로 정비한다고 22일 밝혔다.

철거에는 해체 공사비 등을 포함해 약 34억원의 예산이 투입된다. 사업은 ‘공사중단 장기방치 건축물의 정비 등에 관한 특별조치법’에 따라 추진된다. 칠곡군은 다음달 17일 기공식을 열고 철거 공사에 들어가 오는 7월 완료를 목표로 하고 있다.

JK아파트는 2000년 사업 승인을 받아 지상 15층, 247세대 규모로 추진됐으나 2003년 공사가 중단되면서 공정률 약 60% 상태로 남았다. 이후 장기간 방치되면서 안전 문제와 도시 경관 저해 등의 이유로 정비 필요성이 제기돼 왔다.

해당 건축물은 북삼읍 중심부에 위치해 인근 주민들이 불편을 겪어 왔다. 이 일대에는 아파트 1300여세대와 빌라 450세대가 있으며 북삼중학교도 가까운 거리에 있다.

조미영 숭오대동아파트 이장은 “아파트 바로 옆에 방치된 건물이 있다 보니 밤에는 주민들이 공원 쪽으로 나가는 것도 조심스러웠다”며 “철거가 추진되면서 주변 환경이 개선될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

칠곡군은 철거 후 해당 부지에 180면 규모의 공영주차장을 조성할 계획이다. 북삼읍은 주거지역과 상가가 밀집해 있으나 공영주차장이 부족해 주차 공간 확보 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

칠곡군은 장기간 방치 건축물은 인구 감소와 개발 여건 등의 영향으로 민간 차원의 정비가 이뤄지지 못한 채 남는 경우가 많아 지방자치단체의 관리 필요성이 커지고 있다고 설명했다.

김재욱 칠곡군수는 “JK아파트는 장기간 방치로 주민 불편이 제기돼 왔던 곳”이라며 “관련 법과 절차에 따라 정비를 추진하고 있다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글