칠곡 20년 방치 아파트 지자체가 철거···공영주차장 조성

경북 칠곡군이 20년 넘게 방치된 아파트 철거에 착수한다. 지방자치단체가 장기 방치 건축물을 직접 정비해 공공시설로 활용하는 사례다.

칠곡군은 공사 중단 후 장기간 방치된 북삼 JK아파트를 직권 철거 방식으로 정비한다고 22일 밝혔다.

철거에는 해체 공사비 등을 포함해 약 34억원의 예산이 투입된다. 사업은 ‘공사중단 장기방치 건축물의 정비 등에 관한 특별조치법’에 따라 추진된다. 칠곡군은 다음달 17일 기공식을 열고 철거 공사에 들어가 오는 7월 완료를 목표로 하고 있다.

JK아파트는 2000년 사업 승인을 받아 지상 15층, 247세대 규모로 추진됐으나 2003년 공사가 중단되면서 공정률 약 60% 상태로 남았다. 이후 장기간 방치되면서 안전 문제와 도시 경관 저해 등의 이유로 정비 필요성이 제기돼 왔다.

해당 건축물은 북삼읍 중심부에 위치해 인근 주민들이 불편을 겪어 왔다. 이 일대에는 아파트 1300여세대와 빌라 450세대가 있으며 북삼중학교도 가까운 거리에 있다.

조미영 숭오대동아파트 이장은 “아파트 바로 옆에 방치된 건물이 있다 보니 밤에는 주민들이 공원 쪽으로 나가는 것도 조심스러웠다”며 “철거가 추진되면서 주변 환경이 개선될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

칠곡군은 철거 후 해당 부지에 180면 규모의 공영주차장을 조성할 계획이다. 북삼읍은 주거지역과 상가가 밀집해 있으나 공영주차장이 부족해 주차 공간 확보 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

칠곡군은 장기간 방치 건축물은 인구 감소와 개발 여건 등의 영향으로 민간 차원의 정비가 이뤄지지 못한 채 남는 경우가 많아 지방자치단체의 관리 필요성이 커지고 있다고 설명했다.

김재욱 칠곡군수는 “JK아파트는 장기간 방치로 주민 불편이 제기돼 왔던 곳”이라며 “관련 법과 절차에 따라 정비를 추진하고 있다”고 말했다.