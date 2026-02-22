전북, 외국인 자녀 보육료 ‘사각지대’ 메운다

‘대한민국 국적’ 한정됐던 지원, 전 시·군 확대···내달부터 0~5세 406명 지원

전북도가 정부 보육 지원 체계에서 제외됐던 외국인 가정 자녀에게 보육료를 지원한다. 대한민국 국적 아동으로 한정됐던 지원 기준을 지역사회 구성원으로 넓혀 중앙 제도의 공백을 보완하겠다는 취지다.

전북도는 다음 달부터 도내 어린이집을 이용하는 0~5세 외국인 자녀를 대상으로 보육료 지원 사업을 전 시·군으로 확대 시행한다고 22일 밝혔다. 이번 조치로 지난해 말 기준 도내 어린이집에 재원 중인 외국인 자녀 406명이 감면 혜택을 받게 된다.

현행 ‘영유아보육법’에 따른 정부 보육 지원은 대한민국 국적과 주민등록번호를 가진 아동으로 대상이 제한된다. 이 때문에 외국인 가정은 매달 수십만원의 보육료를 전액 부담하거나 어린이집 자체 감면에 의존해 왔다. 보육 현장에서는 국적에 따라 돌봄 접근성이 달라진다는 지적이 제기돼 왔다.

전북도는 도의회와 시·군, 어린이집연합회와 협의를 거쳐 지방비로 별도 지원 체계를 마련했다. 중앙정부 제도 밖에 있던 보육 수요를 지방정부가 정책 대상으로 포함한 것이다.

지원 대상은 도내에 90일 이상 합법적으로 거주하며 어린이집을 이용하는 0~5세 외국인 자녀다. 지원액은 나이별로 다르다. 0세 월 17만5000원, 1세 15만4000원, 2세 12만7000원이며 누리과정 대상인 3~5세는 월 8만4000원을 지원한다. 보육료는 ‘아이행복카드’ 바우처 방식으로 지급된다.

전북도는 이번 조치가 외국인 가정의 양육 부담을 줄여 지역 정착 여건 개선으로 이어질 수 있을 것으로 보고 있다. 농업과 중소 제조업 비중이 높은 지역 특성상 외국인 노동력 의존도가 높아지는 상황에서 부모의 경제활동 참여에도 영향을 줄 수 있다는 설명이다.

다만 지원 대상을 90일 이상 합법 거주 아동으로 한정하면서 미등록 체류자 자녀는 여전히 제도 밖에 남는다.

방상윤 전북도 복지여성보건국장은 “외국인 자녀도 차별 없이 기본적인 보육 서비스를 이용할 수 있도록 하기 위한 최소한의 안전망”이라며 “현장 의견을 반영해 제도를 단계적으로 보완해 나가겠다”고 말했다.