오대산국립공원 봄철 산불 예방 위해 탐방로 통제···3월 3일~5월 15일

봄철 산불 예방과 자연자원 보호를 위해 오대산 국립공원의 고지대 탐방로 출입이 오는 3월 3일부터 2개월여간 통제된다.

오대산국립공원사무소는 오는 3월 3일부터 5월 15일까지 저지대 일부 탐방로를 제외한 주요 탐방로의 출입을 통제한다고 22일 밝혔다.

이 기간 통제되는 탐방로는 적멸보궁~두로령(5.7㎞), 두로령~동대산(8.3㎞), 구룡폭포~동피골(15.5㎞), 상원사~내면(12.68㎞), 북대~상왕봉 삼거리(1.1㎞), 운두령~노동 계곡(6.5㎞), 계방산~삼거리(1.0㎞), 신성암~북대미륵암(4.2㎞) 등 8개 구간 54.98㎞다.

하지만 해탈교~상원사(10㎞), 상원사~적멸보궁(2㎞), 상원사~중대(1.3㎞), 소금강~구룡폭포(2.2㎞) 등 4개 구간 15.5㎞는 봄철 산불 예방 기간에도 개방된다.

국립공원에서 허용되지 않은 탐방로에 들어가는 등 출입 금지 조치를 어기면 최대 50만 원(1차 20만 원, 2차 30만 원, 3차 50만 원)의 과태료를 내야 한다.

또 담배를 피우거나 인화 물질을 가지고 있다가 적발되면 최대 200만 원(1차 60만 원, 2차 100만 원, 3차 200만 원)의 과태료가 부과된다.

오대산국립공원사무소는 산불 취약지역의 순찰을 강화하며 비법정탐방로 무단입산, 인화 물질 반입, 흡연행위 등에 대한 단속을 대폭 강화할 예정이다.

박상균 오대산국립공원사무소 재난안전과장은 “최근 건조한 날씨로 인해 산불 발생 위험이 커지고 있다”라며 “반드시 개방된 탐방로만 이용해 달라”고 당부했다.

한편 설악산국립공원사무소도 오는 3월 4일부터 5월 15일까지 비선대, 백담사, 서북능선, 한계령 등 탐방로 입구에서 대청봉으로 연결되는 고지대 탐방로를 통제한다.

통제 구간은 마등령~한계령(14.7㎞), 대승폭포~대승령(1.8㎞), 비선대~희운각 대피소(5.5㎞), 비선대~영시암(7.4㎞), 백담탐방지원센터~대청봉(12.5㎞), 남교리~한계령 갈림길(16.2㎞), 오색~대청봉(5㎞), 오세암~봉정암(3.5㎞) 등이다.

하지만 저지대 구간인 와선대, 울산바위, 토왕성폭포 전망대, 주전골 등은 봄철 산불 예방 기간에도 개방된다.

탐방과 관련된 자세한 사항은 국립공원공단 누리집(www.knps.or.kr)의 ‘탐방 통제정보’와 설악산국립공원 누리집(http://seorak.knps.or.kr)의 ‘사무소 알림판’을 통해 확인할 수 있다.