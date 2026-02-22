달 가기 어렵네…아르테미스 2호, 다음 달 발사 무산

NASA “동체 내 헬륨 흐름에 문제” 전날만 해도 “다음 달 6일 발사” ‘발사 전 최종시험’ 과정서 문제 발견 발사대에서 조립동으로 이송해 수리

사람을 태우고 반 세기 만에 달 근처로 날아갈 미국 항공우주국(NASA)의 유인 우주선 ‘아르테미스 2호’ 발사가 연기됐다. NASA는 전날 아르테미스 2호를 다음 달 쏘겠다고 공지했지만, 지상에서 실시한 동체 점검 과정에서 이상이 발견돼 하루 만에 일정을 번복한 것이다. 이에 따라 발사일은 일러도 올해 4월에나 잡힐 것으로 보인다.

미국 항공우주국(NASA)은 21일(현지시간) 공식 자료를 통해 아르테미스 2호에서 기술적인 이상이 발견됐으며, 예정된 발사일을 연기할 것이라고 발표했다.

전날 NASA는 아르테미스 2호를 이르면 다음 달 6일 발사할 것이라고 언론 브리핑을 통해 밝혔다. 지난 19일 NASA는 플로리다주 케네디우주센터에서 아르테미스 2호를 대상으로 ‘발사 전 최종시험(WDR)’이라는 야외 종합 점검을 2번째 시행했는데, 이달 초 첫 WDR에서 나타난 연료 누출이 나타나지 않았기 때문이다. 연료 누출은 아르테미스 2호의 고질병이다.

그런데 WDR에서 나온 데이터를 정밀 점검하던 도중 의외의 복병이 나타났다. 아르테미스 2호 내부에서 ‘헬륨’이 제대로 흐르지 않는 현상이 발견된 것이다. 아르테미스 2호는 높이 98ｍ짜리 로켓인 ‘우주발사시스템(SLS)’과 SLS 내부에 탑재되는 우주비행사 거주 구역 ‘오리온 우주선’으로 구성되는데, 헬륨 흐름에서 이상이 나타난 곳은 SLS다.

헬륨은 압력을 발생시킨다. 로켓의 연료 탱크 안에 주입돼 액체연료가 엔진으로 잘 빨려들도록 강하게 내리 누르거나 동체 내부의 수많은 밸브를 여닫는 버튼이 된다. 헬륨이 원활히 흐르지 않으면 아르테미스 2호 비행 성능이나 안전성이 떨어진다.

이날 NASA는 케네디우주센터 발사대에 세워 놓은 아르테미스 2호를 이른 시일 안에 우주센터 내 조립동으로 옮겨 총체적인 수리를 진행할 방침이라고 설명했다. 아르테미스 2호를 발사대에 그대로 세워 놓고 간단히 손볼 수준의 문제가 아니라는 얘기다. 적지 않은 수리 기간이 필요하다는 뜻이기도 하다.

NASA는 “데이터 분석 결과와 수리 작업 성과에 따라 4월 발사를 추진할 수 있을 것”이라고 밝혔다. NASA가 지구와 달 움직임을 고려해 아르테미스 2호 발사일로 잡아 놓은 4월 중 날짜는 1일과 3~6일, 30일이다.