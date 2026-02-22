당정청, 오늘 밤 관세·통상 현안점검회의…미 상호관세 위법 대책 논의

더불어민주당과 정부, 청와대가 22일 미국 연방대법원이 미 행정부가 부과한 상호관세에 위법 판결을 내린 것과 관련해 후속 대응책 논의에 나선다.

당·정·청은 이날 오후 8시 서울 삼청동 금융연수원에서 위성락 국가안보실장과 김용범 청와대 정책실장 주재로 관계부처 장·차관과 민주당 지도부 등이 참석한 가운데 비공개로 관세 관련 통상 현안 점검회의를 개최한다.

민주당에서는 한병도 원내대표와 한정애 정책위의장, 국회 대미투자특별위원회 여당 간사인 정태호 의원 등이 회의에 참석한다. 정부에서는 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 여한구 산업부 통상교섭본부장, 박윤주 외교부 1차관이 참석한다. 청와대에서도 위 실장과 김 실장을 비롯해 홍익표 정무수석과 윤성혁 산업정책비서관 등이 회의에 참석할 예정이다.

당·정·청은 이날 회의에서 미 연방대법원 판결에 따른 도널드 트럼프 행정부의 동향과 예상되는 미국 조치 등을 검토하고, 국회에서 진행 중인 대미 투자 프로젝트 입법 상황 등을 점검할 것으로 전망된다. 앞서 정부는 전날에도 청와대에서 관계부처 합동회의를 열고 미국의 추가 조치와 주요국 동향을 면밀히 파악해 나가기로 했다.