직장인 3명 중 2명 “휴가, 명절, 퇴근 후 회사로부터 업무 연락 받아”

“회사에 병가를 냈는데도 연락 확인은 할 수 있지 않냐고 하고, 반차인데 몇시부터 몇시까지 연락이 되지 않을 예정인지 명확히 보고하라고 하고, 명절에도 왜 연락이 되지 않냐고 지적합니다.”

직장인 3명 중 2명은 퇴근 후나 쉬는 날 회사로부터 전화 및 SNS 등을 통해 업무와 관련한 연락을 받은 적이 있는 것으로 조사됐다. 이 중 30.8%는 밤 10시 이후 연락을 받았다.

22일 직장갑질119가 지난해 10월 1~14일 직장인 1000명을 대상으로 조사해 발표한 설문조사 결과를 보면, 응답자 66%가 최근 1년 동안 업무시간 이후나 주말, 공휴일, 휴가일에 회사로부터 업무와 관련한 연락을 받은 적이 있다고 답했다. 연락을 받은 횟수는 ‘월 1~3회’(21.2%), ‘주 1~2회’(20.6%), ‘연 1~10회’(18.6%), ‘주 3회 이상’(5.6%) 순이었다.

업무시간 외 연락을 받은 적 있는 응답자 중 절반가량(45.9%)은 연락 이유가 회사 운영에 시급한 문제가 아니었다고 답변했다. 업무시간 외 연락을 받은 응답자 10명 중 3명은 업무시간이 아닐 때 회사가 아닌 곳에서 업무지시를 이행했고, 연락에 응대하지 않았다는 응답은 8.9%에 그쳤다.

업무시간 외 연락을 받은 적 있는 응답자 10명 중 3명은 밤 10시 이후에 연락을 받은 적이 있다고 답했다. 고용형태별로 보면 일용직이 53.6%로 가장 높았고, 이어 임시직(35.1%), 상용직(30.8%) 등이 뒤를 이었다. 지역별는 서울 (39%), 경남(32.6%), 충청(31.6%), 인천·경기(28.5%) 등 순이었다.

직장인 10명 중 8명은 업무시간 이후 업무와 관련한 연락을 금지하는 법이 필요하다고 생각했다. 연결되지 않을 권리 보장을 위한 근로기준법 개정안은 그간 국회에서 다수 발의되었으나 모두 임기 만료로 폐기됐다. 22대 국회에서도 박홍배 더불어민주당 의원과 김위상 국민의힘 의원이 관련 법안을 발의했지만 현재 계류중이다.

직장갑질119는 “연결되지 않을 권리 보장은 정부의 노동시간 단축 공약 현실화를 위한 핵심 조건 중 하나로, 소정근로시간을 단축해도 퇴근 후에도 계속되는 메시지, 전화 업무 요청과 같은 숨겨진 추가 노동을 방치하면 정책 실효성을 담보할 수 없다”며 “정부와 국회는 관련 법안을 조속히 통과시키고, 퇴근 이후 공짜 노동을 근절하기 위한 실효성 있는 방안을 함께 마련해야 한다”고 했다.