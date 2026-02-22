민주당 김병주 경기지사 불출마…“당원 믿음 과신, 나보다 당의 승리가 먼저”

김병주 더불어민주당 의원이 22일 6·3 지방선거에서 경기지사에 출마하지 않기로 했다.

김 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “오늘부로 경기지사 출마의 뜻을 내려놓는다”고 밝혔다.

지방선거 출마를 위해 당 최고위원직에서 사퇴했던 김 의원은 “먼저 저를 믿고 최고위원으로 세워주신 당원 동지들께 진심으로 사죄드린다”며 “정치적 경륜이 부족한 저를 최고위원으로 키워주신 분들은 오직 당원”이라고 말했다. 그는 “최고위원으로 선출해주신 당원의 믿음을 과신했다”고 말했다.

김 의원은 “최고위원 사퇴 후 혼란스러운 당내 상황을 보며 당의 단결이 무엇보다 중요한 시기에 저의 선택이 혼란의 빌미가 되진 않았는지 깊이 고민하고 되돌아봤다”며 “정치의 자리는 욕망의 높이가 아니라 책임의 깊이로 결정된다는 사실을 다시 마음 깊이 새긴다”고 말했다.

김 의원은 “저는 이제 개인의 욕심을 내려놓는다”며 “나의 승리보다 당의 승리가 먼저이고, 나의 영광보다 이재명 정부의 성공이 먼저”라고 말했다.

김 의원이 경기지사 출마 포기를 선언하면서 당내 경기지사 후보군은 현직 김동연 지사, 추미애·권칠승·한준호 의원, 양기대 전 의원 등으로 좁혀졌다.

한 의원은 김 의원의 불출마 선언 후 페이스북에 “김 의원의 결단을 존중한다”며 “경기도와 이재명 정부의 성공을 위해 고민해오신 김병주 의원님의 비전 역시 소중히 이어가겠다”고 적었다.