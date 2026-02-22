제조업 취업자 비중 역대 최저…미 관세 여파에 청년층 고용 타격

지난해 제조업에서 일하는 취업자 비율이 역대 최저 수준으로 떨어졌다. 제조업 대신 서비스업이 커지는 구조적 변화 속에 미국발 관세 충격이 겹친 영향으로 분석된다.

22일 국가데이터처 국가통계포털과 경제활동인구조사를 보면 지난해 제조업 취업자는 438만2000명으로 전년보다 7만3000명 감소했다. 제조업 취업자는 2023년(-4만3000명), 2024년(-6000명)에 이어 3년째 줄었다.

제조업 중에서도 자동차, 비금속광물 제품 등이 지난해 감소세로 전환했다고 데이터처는 설명했다. 통상 고용이 경기에 뒤따라 반응하는 ‘후행성 지표’라는 점을 고려할 때 최근 자동차 수출 부진이 본격적으로 일자리 지표에 반영되기 시작했다는 분석이다. 실제 지난해 품목별 관세가 적용된 대미 자동차 수출액은 전년 대비 13.2% 줄며 연간 대미 수출액 감소폭(3.8%)보다 가팔랐다.

제조업 취업자가 줄면서 전체 고용에서 차지하는 비중도 쪼그라들고 있다. 지난해 전체 취업자 가운데 제조업 비중은 전년보다 0.4%포인트 하락한 15.2%로 집계됐다.

이는 2013년 산업 분류가 개편된 이후 가장 낮은 수준이다. 제조업 비중은 2013∼2017년 17%대를 유지하다가 2018년 16%대로 내려섰고, 2023년 15%대에 진입한 뒤 지난해까지 3년째 하락세를 이어갔다.

특히 29세 이하 청년층에서 제조업 취업자 감소가 두드러졌다. 지난해 제조업 취업자 중 청년층(15∼29세)은 45만1000명으로, 전년보다 6만1000명 줄며 전 연령대 가운데 감소 폭이 가장 컸다. 같은 기간 30대는 1만7000명, 40대는 4만4000명, 50대는 5000명 취업자가 줄었다. 반면 60세 이상에서는 5만4000명 늘어나 제조업의 고령화 흐름이 한층 뚜렷해졌다.

지난해 제조업 취업자 중 청년층 비율 역시 10.3%로, 2014년 이후 처음 10%대로 떨어지며 역대 최저 수준을 기록했다. 제조업 내 청년층 비중은 2014∼2017년 14% 수준을 유지하다가 2018년 13%대로 줄었다. 이후 12∼13%대를 오르내리다 2024년에는 11.5%까지 낮아졌다. 이어 지난해 1.2%포인트 더 하락해 10%대에 머물렀다.

특히 제조업과 숙박·음식점업은 청년층 비중이 높은 산업으로, 제조업 취업자 감소가 청년층 고용 축소로 이어졌다고 데이터처는 분석했다.