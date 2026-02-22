이틀간 산불 15건···전국 곳곳 불타는데 산림청 수장은 음주운전으로 ‘공석’

21일 12건·22일 3건···“매우 이례적” 산림당국, 경남 함양 산불 진화 총력 산림청장은 음주운전으로 ‘직권면직’ 전문가 “매뉴얼 따른 초동 대응이 관건”

전국 곳곳에서 산불이 잇따르며 대응 체계에 비상이 걸렸다. 산림청장 직권면직으로 지휘 공백까지 발생하면서 재난 대응 역량에 대한 우려가 커지고 있다.

22일 산림청에 따르면 전날부터 이날까지 서울·경기·강원·경남·전북·충남·충북 등 전국에서 총 15건의 산불이 발생했다. 2월에 하루 10건 이상의 산불이 발생한 것은 이례적인 일이다. 최근 건조한 날씨가 이어진 데다 강풍까지 겹치며 전날에만 12건이 발생했고 이 중 2건에는 확산대응 1단계(영향구역 10㏊ 이상)가 발령됐다.

22일에는 경기와 울산, 강원 등 전국에서 산불 3건이 추가로 발생했다. 전날 오전 9시14분 경남 함양군 마천면 창원리에서 발생해 이틀째 이어지고 있는 산불은 이날 오후 1시30분 기준 진화율 66%를 보이고 있다. 산불 영향 구역은 48㏊, 화선 길이는 3.23㎞로 집계됐으며 이 중 2.13㎞ 구간은 진화가 완료됐다. 산림당국은 진화 헬기 42대와 진화 차량 35대, 인력 507명 등 가용 자원을 총동원해 진화 작업에 총력을 기울이고 있다.

전날 오후 1시35분쯤에는 충남 서산시 대산읍 대죽리에서 산불이 발생했고 약 5시간 만에 큰 불길이 잡혔다. 산림·소방당국은 오후 3시 대응 1단계, 오후 4시 대응 2단계를 각각 발령했다. 불길이 인근 국내 최대 규모의 국가 석유비축기지인 대죽자원비축산업단지 방향으로 번지며 긴장감이 고조됐고 주민 65명이 마을회관 등으로 대피하기도 했다.

같은 날 오후 2시22분 충남 예산군 대술면 송석리에서 발생한 산불도 4시간 만에 주불이 진화됐다. 하지만 오후 11시쯤 강풍의 영향으로 영향 구역 내 잔불이 되살아나 당국이 추가 진화에 나섰다. 인명 피해는 없었지만, 발화 지점으로 추정되는 주택 1채가 전소됐다.

박은식 산림청장 직무대리는 “건조한 날씨와 강풍이 겹쳐 산불 위험이 매우 높은 상황”이라며 “대비 태세를 강화하고 발생 즉시 가용 자원을 총동원해 국민의 생명과 재산을 지키겠다”고 말했다.

전국에 건조주의보와 강풍특보가 발효되며 산불 위험이 고조되고 있는 가운데 산림청 수장 공백 사태까지 겹치자 대응 체계에 대한 불안감은 커지고 있다.

이재명 대통령은 전날 김인호 산림청장의 위법 행위가 확인됐다며 직권면직 조치했다. 김 전 청장은 지난 20일 오후 10시50분쯤 경기 성남시 분당구 신기사거리에서 음주 상태로 승용차를 몰다 버스와 승용차 등 차량 2대를 잇달아 들이받은 혐의를 받는다.

고기연 한국산불학회장은 “수장 공백으로 심리적 위축이 있을 수 있고 대외적 지원 조정 과정에서 일부 영향이 있을 가능성은 있다”면서도 “정부와 지자체 차원의 대응 체계가 갖춰져 있는 만큼 큰 혼선은 없을 것”이라고 말했다.

이어 “본격적인 봄철 산불 기간에 접어든 만큼 현장대책본부를 중심으로 매뉴얼에 따른 초동 대응과 자원 투입이 무엇보다 중요하다”고 덧붙였다.