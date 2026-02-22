북콘서트 연 오세훈, 시정 10년은 “시민의 자부심을 만들고, 자부심을 디자인한 시간”

오세훈 서울시장은 시장으로 일한 10년을 두고 “서울 시민의 자부심을 만들어내고, 시민의 자부심을 디자인”한 시간이라고 평가했다.

오 시장은 22일 열린 서울 마포구 홍대입구역 인근 한 행사장에서 최근 출간한 <서울시민의 자부심을 디자인하다>의 북콘서트를 열고 이렇게 말했다.

이날 오 시장은 대담자인 이동수 서울 명예시장(청년정치크루 대표)이 책의 제목을 정한 이유를 묻자 “시장직 10년의 업적이 뭐냐는 질문에 가장 짧게 진실을 답할 방법을 고민하는 중에 그런 생각이 떠올랐다”고 답했다.

책은 ‘시스템 디자이너 오세훈의 멈추지 않는 도전’이라는 부제를 달고 있다. 서울런과 기후동행카드 등 첫 재임 시절부터 현재까지 자신이 주도해 만든 서울시의 대표 정책을 소개했다.

오 시장은 자신을 비난을 감수해도 도시 체질을 바꾸는 혁신가이자 서울이라는 거대 도시의 시스템을 설계하는 ‘시스템 디자이너’로 정의했다.

그는 “인구 천만이면 유럽으로 치면 나라 하나에 해당한다. 그런 시를 잘 이끌려면 제도를 잘 설계해야 하고, 그래야 퇴임 후에도 성과를 낼 수 있는 조직이 될 수 있다”면서 “그래서 시스템을 디자인해야 한다고 생각했다”고 말했다.

오 시장은 시스템 디자인의 성과로 120다산콜센터, 약자동행 정책, 동대문디자인플라자 건축 등을 꼽았다. 2008년 강남·북 균형발전을 위해 도입한 재산세 공동과세도 대표적 사례로 꼽았다. 재산세 공동과세는 강남 등 세수가 풍부한 구의 재산세 절반을 거둬 25개 자치구가 골고루 나누는 제도이다. 오 시장은 이 제도 시행으로 강남·북 자치구의 세수 격차는 최대 27대 1에서 5대 1로 줄었다고 설명했다.

MZ세대의 성지로 부상한 성수동을 서울시 규제 개혁의 성공 사례로 거론하며, 성수동 관련 성과도 강조했다. 최근 오 시장은 여당의 서울시장 후보로 급부상한 정원오 성동구청장과 성수동 부상을 가져온 공적을 두고 신경전을 벌이고 있다.

오 시장은 “처음 취임할 때 발전이 낙후돼 유령화된 준공지역을 새롭게 살릴 방안을 모색하는 게 시장의 책임과 의무라고 생각해 성수동을 IT진흥지구로 지정했다”면서 “지정 이후 지식산업센터로 불리는 수많은 업무용 건물이 들어서면서 주중 인구를 수만 명 끌어들였고 이들 20~30대 화이트칼라 직장인들이 점심을 먹고 커피, 맥주를 마시면서 인구가 유입됐다”고 말했다.

그는 이명박 전 대통령이 서울 시장 시절 조성한 서울숲이 성수동 발전의 촉매 역할을 했다고 평가했다. 오 시장은 “서울숲과 IT진흥지구 지정, 창의성을 가진 자영업자들이 지금의 성수동을 만들었다”면서 “성동구도 많은 역할을 했는데, 서울시가 만든 무대 위에서 성동구가 멋진 춤을 추고 있다고 요약할 수 있다”고 말했다.

시장으로서의 목표는 서울을 세계 5대 도시로 도약시키는 것이라고 밝혔다. 그러면서 첫 취임 당시 일화를 꺼냈다.

그는 “2008년엔가 CNN에서 일기예보를 보는데 도쿄 다음 서울을 빼고 베이징 날씨를 소개했다. 그때 홍보 채널을 통해 알아보니 CNN에서 돈을 주면 서울 날씨를 소개해달라고 해 결국 그렇게 했는데, 당시 굉장한 열패감을 느꼈다”고 말했다. 오 시장은 “그때 너희들이 찾아오게 만들겠다고 했는데, 지금 케이팝데몬헌터스 등으로 멋지게 복수한 셈”이라고 덧붙였다.