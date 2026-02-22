오세훈, “윤석열 사법적 판단에 대한 장동혁 입장은 국민 보편적 생각과 괴리”

오세훈 서울시장은 윤석열 전 대통령의 내란죄 1심 판단에 대해 “무죄추정 원칙이 적용돼야 한다”는 장동혁 국민의힘 대표의 발언은 “국민 보편적 생각과 괴리되어 있다”고 밝혔다.

오 시장은 22일 서울 홍대입구역 인근 한 행사장에서 최근 출간한 <서울시민의 자부심을 디자인하다> 북콘서트를 연 후 기자들과 만나 “당의 노선 갈등은 국민이 보기에 매우 위태로워 보인다”면서 이같이 말했다.

윤석열 전 대통령의 사법적 판단에 대한 당의 공식 입장은 중진 연석회의나 의원총회 등 공식 절차를 밟아 정해야 한다고 주장했다.

그는 “당의 입장은 당원의 선택을 받은 대표의 견해 표명으로 어느 정도 방향을 가늠할 수 있지만 이번 윤 전 대통령에 대한 사법부 판단에 대한 장동혁 대표의 발언은 사전 절차를 충실히 이행하지 않았다”고 말했다.

그러면서 “이런 중차대한 사안은 아무리 급해도 적어도 당의 중진 연석회의나 의원총회 같은 공식적으로 총의를 모으는 절차를 밟고 입장을 내는 게 가장 바람직하고 필요했다”고 밝혔다.

그는 23일 예정된 국민의힘 의원총회에서 의사를 결집하고 논의하는 시간을 가져야 한다면서 “추가적인 입장 표명은 앞으로의 진행 절차를 봐가면서 내겠다”고 밝혔다.

선거관리위원회는 지방선거를 앞두고 예비후보 등록을 받고 있다. 오 시장은 전날부터 23일까지 북콘서트를 진행하는데, 선거법 위반 논란에 주의를 기울이고 있다. 이날 행사에사도 내빈 소개, 축사, 돈 봉투 없는 ‘3무 행사’를 강조했다.

오 시장은 “선거법에 혹여라도 오해를 받을 여지를 원천봉쇄하는 차원에서 기존의 관행적인 출판기념 행사와는 차별화됐다고 스스로 판단한다”고 말했다.

이번 지방선거의 의미는 이재명 정부의 독주, 폭주를 막는 것이라고 주장했다. 오 시장은 “이재명 정부의 삼권장악 시도가 정말 집요하다”면서 “지방권력까지 장악하면 정말 국민이 원치 않는 독주, 폭주가 가능하다는 점에서 이번 선거로 정부에 경종을 울리고 스스로 자제하도록 하게 해야 한다”고 말했다.

서울시장 출마 선언을 미루는 건 현직 시장으로서의 책임감 외에 다른 이유는 없다고 밝혔다. 그는 “세간에 여러 설이 떠돌지만 전부 설일 뿐”이라면서 “통합해서 10년을 시장을 했는데, 제 목표는 오직 서울을 세계 5대 도시에 안착시키는 것이다. 그 소명 외에는 다른 생각을 해본 적이 없다”고 말했다.