롯데백화점 “역대급 춘절 특수 잡았다”

롯데백화점이 중국 최대 명절인 춘절 연휴를 맞아 역대급 중화권 고객 매출 실적을 거뒀다.

롯데백화점은 춘절(2월13~18일) 기간 외국인 매출이 전년 춘절 기간(1월24~29일) 대비 120% 증가했다고 22일 밝혔다. 특히 같은 기간 중국·대만 등 중화권 고객 매출이 260%나 뛰었다.

올해는 춘절이 최장 9일간 이어진 데다 연휴 기간 혼잡을 피하려는 ‘이른 분산 출국’이 더해져 한국을 찾은 관광객이 증가했다. 춘절 기간 한국을 찾은 중국인 관광객은 최대 19만명으로 예상되고 있다.

롯데백화점 본점은 이 기간 외국인 매출이 180% 증가했다. 지난해 새롭게 선보인 K패션 전문관 ‘키네틱그라운드’를 중심으로 외국인 고객의 K패션 매출이 전년 대비 약 38배 수준까지 증가했다. 중화권 고객의 스포츠·아웃도어 매출은 255% 증가했다. ‘노스페이스 화이트라벨’ 등 한국에서만 선보이는 한정 에디션 상품이 큰 인기를 끌었기 때문이다.

뷰티 부문 외국인 매출 역시 80% 신장을 기록하며 기염을 토했다. ‘정샘물인스피레이션’ 메이크업 이용권 증정 프로모션 효과로 중국 SNS 샤오홍슈 내 롯데백화점 계정 인터랙션(팔로우·좋아요 등)의 경우 춘절 이전 대비 10배 이상 증가하는 등 K뷰티의 높은 관심도를 입증했다.

롯데타운 잠실은 외국인 매출이 80% 증가했다. 온화한 날씨로 석촌호수 일대를 찾는 방문객 증가와 함께 체류 시간이 늘면서 롯데월드몰 외국인 식음료(F&B) 매출도 85% 신장했다. 쇼핑과 미식, 관광이 결합된 ‘복합 소비 패턴’이 두드러진 셈이다.

설 연휴 기간 부산항에 1만명 이상 크루즈 관광객이 방문해 지역 상권도 활기를 띠었다. 롯데백화점 부산본점은 외국인 매출이 190% 증가했고, 이 중 중국인 고객의 명품 매출은 300% 이상 급증했다. 롯데몰 동부산점 역시 외국인 매출이 145% 증가하며 관광 수요와 쇼핑 수요가 시너지 효과를 거뒀다.

롯데백화점 관계자는 “K컬처 확산과 함께 방한 관광 수요가 빠르게 증가하며 외국인 고객 유입이 뚜렷하게 늘고 있다”면서 “앞으로도 외국인 관광객의 쇼핑 방식과 트렌드를 반영한 맞춤형 콘텐츠와 혜택을 확대해 한국을 대표하는 글로벌 쇼핑 플랫폼으로 경쟁력을 높여 나갈 것”이라고 말했다.

한편 롯데백화점 본점이 지난해 말 외국인 고객을 대상으로 선보인 ‘롯데 투어리스트 멤버십 카드’는 입소문을 타고 누적 발급 3만8000건을 돌파했다. 이 중 약 3000건이 춘절 기간에 집중 발급된 것으로 집계됐다.