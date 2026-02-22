통신 3사 ‘MWC 2026’ 총출동···올해 테마도 ‘AI’

SK텔레콤·KT·LG유플러스 등 이동통신 3사가 다음달 세계 최대 통신 박람회 ‘모바일 월드 콩그레스(MWC) 2026’에서 인공지능(AI) 사업 역량을 선보인다.

SK텔레콤은 다음달 2~5일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열리는 MWC26에서 AI 인프라·모델·서비스 전반을 아우르는 ‘풀스택 AI’ 경쟁력을 선보인다고 22일 밝혔다. ‘무한한 가능성을 만들어내는 SK텔레콤의 AI’를 주제로 992㎡(약 300평) 규모의 전시관을 조성한다.

전시관에서는 AI 인프라 관련 핵심 기술을 살펴볼 수 있다. AI 데이터센터 내 다양한 데이터를 하나로 통합해 실시간으로 관리하는 ‘AI DC 인프라 매니저’가 대표적이다. 통신과 AI 서비스를 동시에 제공하는 ‘AI 기지국’ 기술 등 통신 네트워크의 진화 방향도 제시한다. ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트 2단계에 진출한 초거대 AI 모델 ‘A.X(에이닷엑스) K1’을 시연한다.

KT는 ‘광화문광장’을 테마로 꾸민 전시관에서 한국의 기술력과 문화를 함께 소개한다. 기업의 AX(AI 전환)를 구현하는 운영체제 ‘에이전틱 패브릭’을 공개할 예정이다. 산업별 필수 에이전트를 손쉽게 제작해 바로 현장에 적용할 수 있는 ‘에이전트 빌더’를 체험할 수 있다. 상담을 넘어 실제 업무까지 자동화하는 차세대 컨택센터(AI 기반 콜센터) 솔루션 ‘에이전틱 AICC’ 등도 전시한다.

LG유플러스는 ‘사람 중심 AI’라는 주제를 들고 나온다. 회사는 “목소리 기반의 초개인화 에이전틱 AI로 거듭나고 있는 ‘익시오’와 피지컬 AI가 만나 일상을 바꾸는 미래 비전을 소개할 계획”이라고 전했다. 익시오는 실시간 보이스피싱 탐지, 보이는 전화, 전화 대신 받기, 통화 요약 등 기능을 제공하는 AI 통화 에이전트 서비스다.

홍범식 LG유플러스 사장은 개막 첫날 기조연설자로 나서 ‘AI 콜 에이전트’ 시대에 대해 발표할 예정이다.

세계이동통신사업자연합회(GSMA)가 주최하는 MWC26의 주제는 ‘IQ 시대’(The IQ Era)다. 주최 측은 IQ 시대에 대해 “기술을 위한 기술이 아닌, 글로벌 과제를 해결하기 위한 지능의 전략적 적용”이라고 설명했다. 메인 테마는 지능형 인프라, 연결형 AI, 기업용 AI, AI 넥서스, 모두를 위한 기술, 게임 체인저 등 6가지로 AI가 전시 전반을 관통한다.