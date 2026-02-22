최태원 “‘괴물 칩’ HBM 생산량 늘려야…올해 영업이익 1000억달러 전망”

미국을 방문 중인 최태원 SK그룹 회장이 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM)를 ‘괴물 칩’이라 부르며 생산량을 대폭 늘리겠다고 20일(현지시간) 밝혔다.

최 회장은 이날 워싱턴DC에서 최종현학술원 주최로 열린 제5회 ‘트랜스 퍼시픽 다이얼로그’(TPD) 행사에서 이 같은 내용의 환영사를 했다.

그는 “이 괴물 칩(HBM)이 우리 회사에 큰돈을 벌어다 주고 있다. 현재 마진이 60%가 넘는다”며 “우리는 더 많은 괴물 칩을 만들어야 한다”고 말했다. 그러면서 인공지능(AI) 메모리 공급 부족으로 인한 범용 D램의 가격 폭등이나 공급 부족 등 현재 시장 상황을 짚었다. HBM은 그래픽처리장치(GPU)와 함께 AI 성능을 결정짓는 핵심 요소 중 하나로, 폭증하는 수요를 따라가지 못하고 있다.

최 회장은 HBM 수요 급증에 힘입어 올해 SK하이닉스 영업이익 전망치가 1000억달러(약 145조원)를 넘을 수 있다는 관측도 내놨다. 그는 “지난해 12월 시장에서는 SK하이닉스의 올해 영업이익이 500억달러 이상이 될 것으로 예상했다. 1월에는 700억달러 이상이 될 수 있다고 봤다”며 “새로운 예상치는 1000억달러를 넘을 수 있다”고 말했다. 다만 “이는 1000억달러의 손실이 될 수도 있고 변동성이 매우 크다”며 가격이나 마진율이 널뛰는 상황도 언급했다.

막대한 전력이 소모되는 AI 산업 특성을 고려해 새로운 에너지 인프라 구축이 필요하다고도 강조했다. 그는 “AI 산업은 필연적으로 막대한 에너지가 필요하다. 우리는 AI 데이터센터와 발전소를 함께 짓는 새로운 솔루션을 준비하고 있다”고 소개했다. 지난달 28일 SK하이닉스는 AI 산업 중심지인 미국에 AI 솔루션 회사 ‘AI 컴퍼니’(가칭) 설립을 추진한다고 밝힌 바 있다.

이날 최 회장은 기자들과 만난 자리에서 미 연방대법원의 상호관세 위법 판결 관련 질문을 받기도 했다. 최 회장은 “판결문을 보고 나중에 말씀드릴 수 있을지 보겠다”며 말을 아꼈다.

최 회장은 지난 5일부터 미국 현지에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) CEO, 마크 저커버그 메타 CEO, 순다르 피차이 구글 CEO 등 글로벌 빅테크 수장들과 잇따라 회동하며 HBM 공급 협력 방안을 논의했다.