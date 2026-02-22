서울 성북구는 약 100년 동안 지적공부에 빠져있던 혜화문 일대 사적지 1269.9㎡를 찾아내 등록했다고 22일 밝혔다.

지적공부는 토지의 지번·지목·경계·면적과 소유자 등을 기록한 대장과 도면을 의미한다. 이번에 등록한 사적지의 공시지가는 약 33억3000만원으로, 구청 부동산정보과 직원이 옛 토지기록물을 전수 조사해 얻은 성과이다. 구는 2024년부터 국·공유지 일제조사·정비를 진행 중인데 혜화문 일대 토지 중 일부가 지적공부에 등록되어 있지 않음을 확인하고 조사에 착수했다.

우선 지적공부 작성의 근원이 되는 1912년 토지조사사업 당시 지적원도를 분석한 결과 해당 토지가 당시 비과세지로 분류되어 지적공부에 등록되지 않은 사실을 확인했다. 아울러 경기도 고양군 숭인면(현 성북구 성북동)과 경성부 동부 혜화동(현 종로구 혜화동) 경계에 있어 행정처리의 공백이 존재한 점도 밝혀냈다.

구는 이후 한국국토정보공사와 함께 지적측량을 했고, 이를 근거로 지난 11일 미등록 토지를 지적공부에 최종 등록했다. 이승로 성북구청장은 “성북구청 부동산정보과 공무원의 활약으로 지적공부의 완결성과 신뢰성을 높인데 자긍심을 느낀다”고 말했다.