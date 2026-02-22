창간 80주년 경향신문

성북구, 100년 동안 꼭꼭 숨어있던 혜화문 일대 사적지 찾아

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울 성북구는 약 100년 동안 지적공부에 빠져있던 혜화문 일대 사적지 1269.9㎡를 찾아내 등록했다고 22일 밝혔다.

구는 2024년부터 국·공유지 일제조사·정비를 진행 중인데 혜화문 일대 토지 중 일부가 지적공부에 등록되어 있지 않음을 확인하고 조사에 착수했다.

우선 지적공부 작성의 근원이 되는 1912년 토지조사사업 당시 지적원도를 분석한 결과 해당 토지가 당시 비과세지로 분류되어 지적공부에 등록되지 않은 사실을 확인했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

성북구, 100년 동안 꼭꼭 숨어있던 혜화문 일대 사적지 찾아

입력 2026.02.22 15:39

  • 주영재 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 성북구가 최근 지적공부에 등록한 혜화문 일대 사적지의 모습. 성북구 제공

서울 성북구가 최근 지적공부에 등록한 혜화문 일대 사적지의 모습. 성북구 제공

서울 성북구는 약 100년 동안 지적공부에 빠져있던 혜화문 일대 사적지 1269.9㎡를 찾아내 등록했다고 22일 밝혔다.

지적공부는 토지의 지번·지목·경계·면적과 소유자 등을 기록한 대장과 도면을 의미한다. 이번에 등록한 사적지의 공시지가는 약 33억3000만원으로, 구청 부동산정보과 직원이 옛 토지기록물을 전수 조사해 얻은 성과이다. 구는 2024년부터 국·공유지 일제조사·정비를 진행 중인데 혜화문 일대 토지 중 일부가 지적공부에 등록되어 있지 않음을 확인하고 조사에 착수했다.

우선 지적공부 작성의 근원이 되는 1912년 토지조사사업 당시 지적원도를 분석한 결과 해당 토지가 당시 비과세지로 분류되어 지적공부에 등록되지 않은 사실을 확인했다. 아울러 경기도 고양군 숭인면(현 성북구 성북동)과 경성부 동부 혜화동(현 종로구 혜화동) 경계에 있어 행정처리의 공백이 존재한 점도 밝혀냈다.

구는 이후 한국국토정보공사와 함께 지적측량을 했고, 이를 근거로 지난 11일 미등록 토지를 지적공부에 최종 등록했다. 이승로 성북구청장은 “성북구청 부동산정보과 공무원의 활약으로 지적공부의 완결성과 신뢰성을 높인데 자긍심을 느낀다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글