상설특검 남은 시간 ‘11일’···수사 진행 상황은?

‘관봉권 띠지 폐기 의혹’과 ‘쿠팡 퇴직금 미지급 사건 불기소 외압 의혹’을 수사하는 안권섭 상설특검팀이 수사기간 종료를 열흘여 남겨뒀다. 특검은 이번 주 내에 추가 소환과 조사를 마치고 기소 여부를 최종 결정할 것으로 보인다.

22일 경향신문 취재를 종합하면 특검은 엄성환 전 쿠팡풀필먼트서비스(CFS) 대표와 정종철 현 대표, CFS 법인을 근로자퇴직급여보장법(퇴직급여법) 위반 혐의로 지난 3일 기소했다. 특검 출범 이후 첫 기소로, 수사 외압 판단에 앞서 쿠팡의 취업규칙 변경이 위법했는지를 먼저 판단한 것이다. 특검은 이들이 노동자들에게 불리한 내용으로 취업규칙을 변경해 고의로 노동자 40여명의 퇴직금 1억2000만원을 지급하지 않았다고 봤다.

특검은 검찰이 CFS의 불법을 인지했음에도 불기소해 ‘봐주기 수사’를 했다는 의혹을 규명하는 데 막판 수사력을 집중하고 있다. 수사를 담당했던 문지석 인천지검 부천지청 부장검사는 지난해 3월 CFS를 기소해야 한다며 추가 압수수색이 필요하다고 주장했지만, 엄희준 당시 부천지청장과 김동희 당시 부천지청 차장이 불허하면서 CFS는 무혐의 처분을 받았다. 특검은 이 과정에서 CFS의 로비나 부당한 압력이 있었는지를 확인하기 위해 엄 전 지청장과 김 전 차장을 각각 세 차례씩 불러 조사했다.

특검은 엄 전 지청장과 김 전 차장이 주임검사였던 신모 검사에게 ‘CFS를 불기소해야 한다’는 예단을 갖게 했다고 보고 있다. 특검은 이 두 사람의 행위가 문 부장검사의 정당한 수사권 행사를 방해했는지를 검토 중이다. 또 신 검사의 휴대전화를 포렌식해 신 검사가 부천지청 간부 등을 접촉한 뒤 CFS 기소 판단을 바꿨는지 등도 분석했다.

특검은 당초 엄 전 지청장을 의혹의 꼭짓점으로 보고 신병 확보를 검토했으나 현실적으로 구속영장 청구가 어렵다고 판단한 것으로 전해졌다. 수사 기한이 얼마 남지 않아 구속의 실익이 없고, 직권남용 권리행사방해죄의 영장 발부율이 높지 않다는 점도 고려한 것으로 보인다. 특검은 고위공직자범죄수사처(공수처)로부터 엄 지청장의 국회 위증 혐의 사건도 넘겨받아 수사 중이다.

일부 수사 성과가 있는 쿠팡 사건과 달리 관봉권 띠지 분실 의혹 수사는 난항을 겪고 있다. 서울남부지검은 2024년 12월 건진법사 전성배씨의 집에서 5000만원어치 한국은행 관봉권 지폐를 압수했는데, 보관 과정에서 검찰이 띠지와 스티커를 고의로 분실했다는 게 의혹의 핵심이다. 특검은 전씨를 두 차례 불러 관봉권 출처를 물었지만 전씨는 “기억나지 않는다”고만 말했다.

특검은 남부지검에서 전씨를 수사했던 신응석 전 남부지검장과 수사 검사 등을 최근까지 차례로 소환 조사했다. 이들은 모두 띠지 폐기를 지시한 적 없다고 진술했다. 압수수색물 보관 담당자였던 김정민·남경민 수사관도 고의 폐기는 없었다는 취지로 진술했다. 특검은 이들의 주장을 반박할 핵심 물증을 확보하지 못한 것으로 전해졌다.

90일 간에 걸친 특검의 수사기간은 다음달 5일 종료된다. 특검 수사가 남은 열흘여 동안 어떤 성과를 낼지 주목된다.