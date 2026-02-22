관세에 일본·독일산 차량 미국 가격 큰 폭 올릴 때 한국은 오히려 소폭 내려…“수익성 감소에도 점유율 확대 전략 구사”

미국 도널드 트럼프 대통령이 지난해 4월부터 수입 자동차에 부과한 관세로 미국 내 신차 가격이 크게 올랐지만, 한국산 자동차 가격은 오히려 하락했다는 조사 결과가 나왔다.

한국 주요 완성차 업체인 현대차, 기아, 한국GM 등이 관세 부과에도 이를 소비자에게 전가하는 대신, 현지 판매 가격을 동결하는 전략을 폈기 때문이라는 분석이다.

이는 현지 점유율 상승으로 이어졌지만, 실적에는 부담으로 작용했다.

22일 미국 자동차 전문지 오토모티브뉴스에 따르면 시장조사업체 캐털리스트IQ(CatalystIQ)는 지난해 7월부터 올해 2월 초까지 미국 신차 가격을 분석한 결과 지난 7개월간 권장소비자가격(MSRP)이 가장 빠르게 상승한 차량은 캐나다와 일본, 독일, 멕시코에서 생산된 차량이었다고 밝혔다.

한국에서 생산된 차량의 가격은 같은 기간 소폭 하락한 것으로 나타났다.

캐털리스트IQ는 미국 현지 딜러 웹사이트에서 매일 수집한 신차 가격을 차량식별번호(VIN)로 분석 후 생산국 기준으로 정리해 이러한 조사 결과를 내놨다.

캐나다 생산 차량의 가격은 지난해 10월 이후 직전보다 평균 4000달러 이상 올랐다. 가격 상승률은 10%에 육박한다. 같은 기간 일본과 독일 생산 차량은 각각 3300달러, 2800달러 이상 가격이 인상됐다. 멕시코에서 제조된 차량도 평균 가격이 1500달러 이상 상승했다.

미국 제조 차량은 100달러 이하로 상승해 이전과 비슷한 가격을 유지했다.

한국에서 생산돼 미국으로 수출된 차량 가격은 100달러 이하 규모로 오히려 소폭 하락했다고 캐털리스트IQ는 전했다.

캐털리스트IQ는 지난해와 올해 연식 변경 모델들의 가격을 비교한 결과 올해 가격이 평균 1200달러 올랐다며 관세가 미국 신차 가격에 영향을 미쳤다고 강조했다.

이런 상황에서 한국 생산 차량의 미국 현지 가격이 하락한 것은 현대차·기아, 한국GM 등이 점유율 방어 전략을 펼친 결과라고 분석했다.

현대차그룹(현대차·기아)은 지난해 한 해 역대 가장 많은 183만6172대를 판매해 시장점유율이 사상 가장 높은 11.3%를 기록했다.

이러한 가격 유지정책이 실적에는 부담으로 작용했다고 오토모티브뉴스는 보도했다.

현대차·기아는 지난해 총 7조2000억원(현대차 4조1000억원·기아 3조1000억원)의 관세 비용을 떠안으며 합산 영업이익이 20조5460억원으로 전년보다 23.6% 줄어든 것으로 집계됐다.

오토모티브뉴스는 “글로벌 자동차 업체들이 미국 내 생산을 확대하는 방향으로 생산 재편을 계속 발표하고 있고, 동시에 관세 수입은 크게 증가하고 있다”면서 “트럼프의 관세 정책이 자동차 산업에서 의도한 효과를 낸다는 분석이 나온다”고 밝혔다.