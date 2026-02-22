마라톤 교통통제에 막힌 뇌진탕 의심 어린이···경찰 도움으로 병원 이송

뇌진탕이 의심되는 어린이를 태운 응급환자 차량이 도심 마라톤 대회 교통통제로 발이 묶였지만 경찰도움으로 무사히 병원에 도착했다.

대구경찰청에 따르면 이날 낮 12시15분쯤 옛 동부소방서 부근에서 뇌진탕 증세를 보인 6세 추정 아이를 태운 승용차가 마라톤으로 인한 통제 때문에 도로를 헤매다 경찰에게 도움을 요청했다. 경찰은 순찰차로 해당 차량을 인근 병원까지 에스코트해 어린이와 보호자가 치료를 받을 수 있도록 도왔다.

오후 1시 5분쯤 수성구 범안삼거리 인근에서도 복통을 호소하는 여성을 태운 차량이 차량정체로 움직이지 못하자 경찰이 사이드카를 동원해 신호를 개방해 인근 병원까지 에스코트했다.

마라톤 참가 선수를 구조한 사례도 있었다. 오전 10시 20분쯤 중구 서문시장역 인근에서 엘리트 코스에 참가한 외국인 선수가 부상을 입고 낙오해 길을 찾지 못하자 경찰이 해당 선수를 발견해 주최 측과 연락한 뒤 구급차로 이송될 수 있도록 조치했다.

대구경찰청 관계자는 “마라톤으로 일부 구간 교통이 통제됐지만 응급상황에 대비해 순찰차와 사이드카를 주요 지점에 배치했다”며 “긴급 상황 발생 시 시민 안전을 위해 신속히 대응하고 있다”고 밝혔다.