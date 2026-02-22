서울중앙지법 형사합의25부(부장 지귀연)가 지난 19일 12·3 비상계엄을 내란으로 규정하고 윤석열에게 무기징역을 선고한 것은 큰 틀에서 수긍할 만한 결론이었다고 본다. 그러나 쟁점별 판단에선 납득하기 힘든 대목이 적지 않다.

재판부는 “대통령의 비상계엄 선포 자체는 사법심사의 대상이 된다고 보기 어렵다”고 했다. “대통령이 비상계엄의 요건을 갖췄는지에 대해 나름의 판단을 해 이를 선포하는 것은 고도의 정치성을 띤 국가행위에 해당한다”는 것이다. 재판부는 윤석열이 장기독재를 위해 2023년 10월부터 비상계엄을 준비했다는 내란 특검 주장도 받아들이지 않았다. 야당의 감사원장 등 탄핵소추와 예산 삭감에 반감을 품고 이틀 전인 2024년 12월1일 무렵 비상계엄 선포를 결심했다는 게 실체에 부합한다고 했다.

헌법 77조 1항은 “대통령은 전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태” 때 계엄을 선포할 수 있다고 규정한다. 계엄 선포 요건을 엄격히 제한한 것이다. 그러나 지귀연 재판부 논리대로 하면 이 제한은 무용지물이 되고 만다. 대통령이 ‘전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태’인지 아닌지를 얼마든 자의적으로 판단할 수 있기 때문이다. 객관적 요건에 부합하지 않는데도 대통령 마음대로 전국에 비상계엄을 선포해 행정권·사법권을 계엄사령부로 넘긴다면 이것 자체가 헌정질서를 짓밟는 국헌문란이라고 보는 게 상식적이지 않나. 그렇게 봐야 대통령의 계엄권 남용에 경종을 울리는 효과도 클 것이다.

윤석열이 2024년 12월1일에야 비상계엄을 결심했다는 것도 특검 수사 등을 통해 드러난 여러 정황과 배치된다. 예를 들어 윤석열이 그해 7월 하와이에서 강호필 당시 합참차장에게 “군이 참여를 해야 되는 것 아니냐”고 말한 것은 무엇이란 말인가.

윤석열은 비상입법기구를 만들어 국회를 대체하려 했다. 재판부도 인정한 사실로, 윤석열이 독재체제를 수립하려 했음을 뒷받침하기에 충분하다. 정치적 반대 세력을 일거에 쓸어버리겠다는 계엄선포문 내용 자체가 독재체제 수립이 비상계엄 목적이었음을 보여주는 움직일 수 없는 증거이다. 그런데도 재판부는 장기독재가 목적이었다고 볼 증거가 부족하다고 하니 이걸 누가 납득하겠나. 내란 사건 2심을 담당할 서울고법 전담재판부가 객관적 정황에 부합하는 상식적 판단을 내리기를 기대한다.