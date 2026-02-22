창간 80주년 경향신문

경찰, 공천헌금 등 ‘13개 의혹’ 김병기 의원 26·27일 첫 소환 조사

경향신문

본문 요약

경찰이 공천헌금을 비롯해 총 13개의 의혹에 대한 수사를 받고 있는 김병기 무소속 의원을 오는 26~27일 이틀간 불러 조사하기로 했다.

김 의원은 전직 동작구의원들로부터 총 3000만원의 정치헌금을 수수했다가 돌려줬다는 의혹, 동작구의회 업무추진비 유용에 대한 수사를 무마해달라는 청탁을 경찰 출신 국회의원에게 부탁했다는 의혹, 가상화폐 거래소 빗썸에 차남 취업을 청탁했다는 의혹, 숭실대학교에 차남을 편입시킨 의혹 등 총 13가지 의혹을 받고 있다.

이 중 경찰은 참고인 조사 등이 진행된 공천헌금 수수 의혹, 김 의원 배우자의 동작구의회 업무추진비 유용 수사 무마 의혹 등에 대해 집중적으로 조사할 것으로 보인다.

경찰, 공천헌금 등 ‘13개 의혹’ 김병기 의원 26·27일 첫 소환 조사

입력 2026.02.22 19:39

수정 2026.02.22 19:44

  • 강한들 기자

김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)이 지난달 19일 국회 소통관에서 윤리심판원의 제명 처분 결정 등에 관한 입장 표명 기자회견을 마치고 퇴장하고 있다. 권도현 기자

김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)이 지난달 19일 국회 소통관에서 윤리심판원의 제명 처분 결정 등에 관한 입장 표명 기자회견을 마치고 퇴장하고 있다. 권도현 기자

경찰이 공천헌금을 비롯해 총 13개의 의혹에 대한 수사를 받고 있는 김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)을 오는 26~27일 이틀간 불러 조사하기로 했다.

22일 경향신문 취재를 종합하면 서울경찰청 공공범죄수사대는 오는 26~27일 김 의원을 피의자 신분으로 불러 조사하기로 한 것으로 확인됐다. 김 의원의 경찰 출석은 이번이 처음이다.

김 의원은 전직 동작구의원들로부터 총 3000만원의 정치헌금을 수수했다가 돌려줬다는 의혹, 동작구의회 업무추진비 유용에 대한 수사를 무마해달라는 청탁을 경찰 출신 국회의원에게 부탁했다는 의혹, 가상화폐 거래소 빗썸에 차남 취업을 청탁했다는 의혹, 숭실대학교에 차남을 편입시킨 의혹 등 총 13가지 의혹을 받고 있다.

이 중 경찰은 참고인 조사 등이 진행된 공천헌금 수수 의혹, 김 의원 배우자의 동작구의회 업무추진비 유용 수사 무마 의혹 등에 대해 집중적으로 조사할 것으로 보인다.

앞서 경찰은 약 20명의 사건 피의자·참고인을 조사해왔다. ‘배우자 수사 무마 의혹’에 관해서는 지난달 당시 서울 동작경찰서장과 동작서 담당 과장·팀장을 조사하고 동작서를 압수수색하는 등 수사를 이어왔다. ‘공천헌금 의혹’에 관해서는 지난달 공천헌금을 냈다가 돌려받았다는 탄원서를 이수진 전 민주당 의원 쪽에 냈던 전직 동작구의원 전모씨·김모씨를 조사했다.

경찰은 이틀간의 조사로도 13개 의혹에 대한 조사가 끝나지 않을 수 있는 경우를 고려해 추가 조사도 검토하고 있는 것으로 전해졌다. 경찰 관계자는 “하루 만에 조사를 끝낼 수는 없는 상태”라며 “이틀 모두 조사한 뒤 추가 조사가 필요할지 검토할 예정”이라고 밝혔다.

