경남 함양 산불 이틀째 주불 못 잡아…야간 진화 돌입

인근 4개 마을 주민 164명 대피

경남 함양에서 발생한 산불이 이틀째 확산하면서 당국이 야간 진화에 들어갔다.

22일 산림 당국에 따르면 이날 오후 6시쯤부터 경남 함양군 마천면 창원리 야산에서 발생한 산불을 진화하기 위해 야간 진화 체계로 전환했다.

낮 동안 진화 작업에 동원했던 헬기 45대는 날이 어두워지면서 모두 철수했다. 492명의 진화 인력중 불길이 민가로 번지지 않도록 막을 234명을 제외하고 모두 복귀했다.

당국은 밤사이 드론을 활용한 화선 감시와 민가 방어에 집중한 뒤 날이 밝으면 헬기를 다시 투입할 계획이다.

지난 21일 오후 9시14분쯤 발생한 산불은 이틀째 이어지고 있다. 당국이 헬기와 인력을 대거 투입하면서 이날 오후 한때 진화율이 66%까지 올라가기도 했다.

하지만 강한 바람과 험한 지형 탓에 주불을 잡지 못하면서 진화율이 떨어졌다. 산불영향 구역은 66㏊이다. 화선 4㎞ 중 2.3㎞는 진화가 완료됐다.

산불이 이틀째 지속하면서 인근 4개 마을 주민 164명이 마을회관 등으로 대피한 상태다.

김민석 국무총리는 이날 함양군 산불 상황을 보고받고 신속한 주민 대피와 진화에 총력을 다하라고 지방정부와 산림청 등에 지시했다.