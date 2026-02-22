이 대통령, 해양수산부 장관 후보에 ‘PK’ 임기택·황종우 압축

전재수 전 해양수산부 장관의 후임으로 임기택 전 국제해사기구(IMO) 사무총장과 황종우 한국해양재단 이사가 유력하게 검토되는 것으로 전해졌다. 부산·경남(PK) 출신인 두 사람 모두 부산에 연고가 있는 해양 정책 전문가여서 이재명 정부의 해양수도 부산 비전을 구현할 적임자라는 관가의 평가가 나온다.

22일 청와대 등에 따르면 이재명 대통령은 지난해 12월 전 전 장관 사퇴 이후 두 달 넘게 공석인 해수부 장관 후보로 임 전 사무총장과 황 이사를 두고 막판 고심 중인 것으로 알려졌다.

임 전 사무총장은 경남 마산 출생으로 한국해양대를 졸업하고 1984년 선박 기술 사무관 특채로 공직에 입문했다. 2012년 부산항만공사 사장을 지낸 뒤 2016년에는 세계 해양 대통령으로 불리는 유엔 산하 IMO 사무총장에 취임해 2023년 퇴임했다. 반기문 전 유엔 사무총장, 이종욱 전 세계보건기구(WHO) 사무총장에 이어 유엔 기구의 수장을 맡은 세번째 한국인으로 스포트라이트를 받았다. 이후 한국해양대 석좌교수로 등으로 재직하는 등 부산에서 주로 활동했으며 지난해 대선에서 더불어민주당 중앙선대위 국민대통합위원장 및 부산선대위 총괄선대위원장을 맡았다.

부산 출생인 황 이사는 서울대 사법학과를 졸업한 후 행정고시 38회로 공직을 시작했다. 국토해양부 항만물류기획과장을 거쳐 해수부에서 해양정책과장, 대변인, 해사안전국장, 기획조정실장 등 요직을 두루 거쳤다.

황 이사는 노무현 정부에서 청와대 행정관으로 4년3개월 근무했고 문재인 정부 때에도 1년 동안 청와대 선임행정관으로 파견된 경력이 있다. 현재 한국해사협력센터 국제협력위원장으로 활동 중이다.

앞서 이 대통령은 지난해 12월23일 해수부 청사 개청식에 맞춰 부산에서 주재한 국무회의에서 “후임 장관도 가급적 부산 지역에서 인재를 구하려 노력하고 있다”고 언급한 바 있다. 청와대 관계자는 “해양 수도 비전을 실현할 적임자를 고민 중이며 조만간 최종 후보자를 낙점할 것”이라고 밝혔다.