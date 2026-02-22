관세 믿고 쏟아낸 ‘현금 살포 정책들’ 어찌 될까

전 국민 환급금·농민 구제금융 등 트럼프 “재원 관세” 자랑스레 홍보 WP “국제질서 재편 구상도 휘청”

도널드 트럼프 미국 행정부에 관세는 ‘트럼프노믹스 2.0’의 대표 정책이었고 트럼프 대통령이 쏟아낸 각종 포퓰리즘 정책 실행을 위한 재원이었다. 그런 만큼 전 세계 국가에 부과한 ‘상호관세’가 위법이라는 미 연방대법원의 판결은 트럼프 2기 행정부 출범 후 가장 뼈아픈 정치적 타격이 될 것으로 보인다.



트럼프 대통령은 그동안 국제적인 비난과 국내 기업·소비자의 우려 속에서도 세계에 상호관세를 부과해왔다. 그는 관세가 미국의 고질적인 무역적자를 개선하고 해외 기업들의 대미 투자를 촉진하며 국내 제조업을 되살려 일자리를 늘릴 것이라고 주장했다.



관세는 민심이 악화할 때마다 포퓰리즘 정책을 쏟아낸 트럼프 대통령에게 비빌 언덕이 되어줬다. 그는 군인들에게 지급한 전사 배당금 26억달러(약 4조원), 농민 구제금융 120억달러(약 17조원), 1인당 관세 환급금 2000달러(약 290만원) 지급 등 각종 현금 살포 정책을 내놓으면서 그 재원은 모두 관세에서 나온다고 홍보했다. 상호관세 징수가 즉각 중단되면서 선심성 정책이 차질을 빚을 가능성을 배제할 수 없게 됐다.



이번 판결은 트럼프 대통령의 국제무대 입지에도 영향을 미칠 수 있다. 상호관세의 정당성을 자국 사법부에 의해 부인당한 점은 그가 외교 담판을 벌일 때 휘둘러온 ‘관세 지렛대’의 약화를 의미하기 때문이다. 워싱턴포스트는 “(관세를 빌미로) 각국 지도자를 압박하고 국제질서를 재편하려던 트럼프 대통령의 구상이 동력을 잃게 됐다”고 진단했다.



특히 이번 판결은 의회를 우회한 채 각종 정책을 밀어붙이며 권한의 한계를 시험해온 트럼프 대통령의 행보에 법원이 제동을 건 것이라는 데 의미가 있다. 보수 대법관 6인, 진보 대법관 3인으로 구성된 연방대법원은 이번 상호관세 소송에서 6 대 3으로 원고들의 손을 들어줬다. 이는 연방대법원이 트럼프 2기 행정부 들어 처음으로 트럼프 대통령의 핵심 정책을 최종적으로 무효로 한 사례다.



스티브 블라덱 조지타운대 법학 교수는 상호관세 판결은 연방대법원이 트럼프 행정부의 핵심 정책을 다룬 첫 본안소송이었다면서 “지난 13개월 동안 연방대법원의 가처분 신청 결정을 둘러싸고 많은 논란이 일었지만 대법원은 본안소송에 이르러선 자신들의 생각을 분명히 밝힐 의지가 있음을 보여줬다”고 CNN에 말했다. 그는 “출생시민권 제도 폐지나 리사 쿡 연방준비제도 이사 해임 시도 등 트럼프의 다른 정책들에도 대법원이 또다시 제동을 걸 수 있다”고 덧붙였다.



대니얼 멀라니 애틀랜틱카운슬 연구원은 “연방대법관들이 트럼프 대통령의 신년 국정연설에 참석하기 불과 며칠 전 이번 판결을 공개한 것은 대담한 행보였다”면서 “대법원의 독립성을 보여주려는 의도였을 것”이라고 해석했다.



영국 BBC방송은 “대통령이 세 자릿수 관세 부과를 위협하고 실제로 부과할 수 있었던 시대는 이제 끝났다”면서 “이번 판결은 트럼프 대통령이 겉보기로 유지해온 ‘무적’이라는 이미지에도 오점을 남겼다”고 평가했다.

