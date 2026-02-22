트럼프와 충돌 없이 관세 정책 제동…공화당도 ‘안도’

일부 의원들 ‘공개적 환영’ 성명

미국 연방대법원이 ‘상호관세’를 위법하다고 판결하자 미 집권 공화당 내에서도 안도의 목소리가 나오고 있다. 공화당 의원들은 관세가 초래한 물가 상승과 관련해 유권자들의 불만이 크다는 것을 알고 있으나 도널드 트럼프 대통령에게 정면으로 반기를 들 수는 없어 노심초사해왔다.



CNN은 21일(현지시간) 전날 연방대법원 판결에 관해 “일부 공화당원들은 이번 결정을 공개적으로 반기고 있으며 배후에선 더 많은 사람이 기뻐하고 있을 것”이라고 보도했다.



미치 매코널 상원의원(공화)은 전날 성명을 통해 “미국의 우방국들과 벌이는 전면적인 무역전쟁의 이점이 공허하다는 것은 판결 전부터 명백했다”고 밝혔다. 한 공화당 중진 하원의원은 “당은 최근까지 대통령의 관세정책을 참아왔지만 무역전쟁을 통해 얻은 실질적 성과는 거의 없다”며 “인내심이 바닥나고 있었는데, 대법원 판결 덕에 어느 정도는 (트럼프와의) 난처한 결별을 피할 수 있었다”고 미 온라인 매체 액시오스에 말했다.



지난 11일 연방 하원에서는 공화당 의원 6명의 이탈표로 트럼프 대통령의 캐나다 관세 부과 조치를 취소하는 내용의 결의안이 통과되는 등 관세를 둘러싼 당내 균열이 감지되기도 했다.



트럼프 행정부와 관세정책에 대한 부정적 여론은 점차 높아지고 있다. 워싱턴포스트와 ABC 뉴스, 여론조사기관 입소스가 지난 12~17일 미 성인 2589명을 대상으로 실시해 이날 발표한 여론조사에 따르면 응답자의 64%가 관세정책을 반대한다고 답했다.



민주당의 차기 대선 주자로 꼽히는 주요 인사들도 판결 이후 관세 환급을 촉구하며 트럼프 행정부에 대한 공세를 이어갔다. 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 엑스에 “트럼프 대통령은 불법 세금을 모든 미국인에게 즉시 환급하라”고 썼다. J B 프리츠커 일리노이 주지사는 트럼프 대통령에게 관세정책에 대한 손해 배상 차원에서 일리노이주의 510만가구에 총 86억달러(약 12조4600억원)를 지급해야 한다고 주장하는 내용의 서한을 보냈다.

