트럼프, 글로벌 관세 15% 때렸다…미 상호관세 위법 판결에 ‘플랜 B’

경향신문

본문 요약

입력 2026.02.22 20:36

수정 2026.02.22 20:48

10% 서명 다음날 5%P 또 올려
무역법 활용…‘301조’ 조사도
세계 경제 불확실성은 더 커져
정부, 대미투자법 등 일단 진행

도널드 트럼프 미국 대통령이 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거해 한국 등 전 세계에 부과한 ‘상호관세’가 위법이라는 미 연방대법원 판단이 나왔다. 그러나 트럼프 행정부가 다른 법을 총동원해 기존 관세정책을 이어가겠다는 의지를 밝히면서 세계가 더 큰 불확실성에 직면할 수 있다는 우려가 나온다. 정부는 대미투자특별법 입법 등을 예정대로 진행하면서 미국과 동맹국 동향을 주시하기로 했다.

트럼프 대통령은 21일(현지시간) SNS 트루스소셜에서 “10%의 ‘글로벌 관세’를 법적으로 허용되고 검증된 수준인 15%로 즉시 인상하겠다”면서 “몇달 안에 법적으로 허용되는 새 관세를 결정해 발표할 것”이라고 밝혔다. | 관련기사 3·4·5·14면

이는 전날 연방대법원의 상호관세 위법 판결 직후 트럼프 대통령이 무역법 122조에 근거해 전 세계에 ‘글로벌 관세’ 10%를 부과하는 행정명령에 서명한 이후 나온 발언이다. 무역법 122조에 따르면 대통령은 국제수지 불균형을 개선하기 위해 최장 150일 동안 최대 15% 관세를 부과할 수 있다. 122조가 발동된 것은 1974년 법 제정 이후 처음이다.

연방대법원은 지난 20일 트럼프 대통령이 IEEPA를 근거로 캐나다·멕시코·중국 등에 ‘펜타닐 관세’를, 전 세계에 상호관세를 부과한 것은 이 법이 정한 대통령의 권한을 넘어서는 것이므로 모두 무효라고 6 대 3으로 판결했다. 이에 따라 미 행정부는 해당 관세와 관련한 행정명령을 무효화하고 관세 징수를 즉각 중단했다.

트럼프 대통령은 판결 이후 기자회견을 열어 “다른 법 조항들을 활용해 이미 걷은 관세보다 더 큰 금액을 거둬들일 수 있다”고 말했다. 그는 무역법 122조 외에도 301조, 무역확장법 232조(품목관세) 등을 대체 수단으로 거론하면서 미 무역대표부에 301조에 따른 조사를 개시하라고 지시했다. 301조는 외국의 법률·정책·관행 등이 미국의 통상 권익을 침해할 경우 보복 조치를 할 수 있다고 명시한다.

청와대는 21일과 22일 위성락 국가안보실장과 김용범 정책실장 주재로 관계부처 회의를 열고 대응 방안을 논의했다. 강유정 청와대 대변인은 서면 브리핑에서 “참석자들이 대미투자특별법 입법 추진 상황을 점검하고, 공청회 등 절차를 차질 없이 진행하기로 뜻을 모았다”고 밝혔다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관도 긴급회의를 열고 “미국 동향과 주요국 대응을 자세히 파악하고, 산업별 대응 방안을 신속히 마련하라”고 지시했다.

