건보공단 ‘자사 상담센터 출신 가산점’ 채용 공고…실제로는 ‘서류 탈락’

6년째 상담사 정규직 전환 미이행

상담사 채용 없이 ‘가산점’ 문구만

“경력 안 쓰니 서류 합격” 증언도

취준생·경력자 갈등만 조장 비판

국민건강보험공단이 고객센터 상담사들의 정규직 전환 합의를 6년째 지키지 않으면서, 상반기 정규직 채용에서 자사 고객센터 경력자에게 가산점을 부여하겠다고 공고한 것을 두고 비판이 제기됐다. 건보공단 상담 노동자들은 “가산점은 정규직 전환 약속을 믿고 묵묵히 일하는 직원들에 대한 조롱”이라며 반발했다.



건보공단은 지난 20일 상반기 신규 직원 600명을 공개 채용한다고 밝혔다. 행정직 325명, 건강직 86명, 요양직 164명, 전산직 24명, 기술직 1명이다. 공단은 2023년 1월1일 이후 자사 고객센터에서 730일 이상 근무한 경력자에게 서류전형에서 만점의 3%에 해당하는 가산점을 부여하기로 했다. 고객센터 직원들은 매년 바뀌는 건강보험 규정과 정책을 숙지하며 1091가지에 달하는 상담 실무를 전담하고 있다.



그러나 공채 600명 중 고객센터 상담 업무와 직접 연결되는 채용은 없다. 상담 노동자의 정규직 전환을 촉구하며 지난 11일부터 단식 농성을 이어온 김금영씨는 “상담 업무의 전문성을 인정하고 계속 활용할 생각이라면, 약속한 정규직 전환부터 이행해야 한다”며 “몇년째 해법 없이 가산점만 내거는 것은 비정규직 문제를 취업준비생과 상담 노동자 간 ‘을과 을 갈등’으로 떠넘기려는 꼼수”라고 했다.



가산점이 혜택이 아닌 ‘고객센터 출신’임을 드러내는 꼬리표가 될 수 있다는 우려까지 나온다. 건보공단 상담센터 직원 A씨는 “상담센터 경력을 썼더니 서류전형에서 떨어지고, 이듬해 경력을 쓰지 않았더니 붙은 사례도 있다”며 “정규직 공채에 지원해본 경험자들은 오히려 경력을 숨기고 지원하라고 조언한다”고 했다.



서류전형에만 가산점이 적용되는 것이 상담사의 전문성을 인정하는 취지로는 부족하다는 주장도 나왔다. 김씨는 “매일300문제씩 건강보험 정책 관련 시험을 보고 통과하지 못하면 ‘빽빽이’를 써야 했던 상담 노동자들의 시간은 왜 인정하지 않느냐”며 “경력 단절 중장년층이 대부분인 상담센터 직원에게 청년세대와 경쟁해서 이기라는 것만이 유일한 공정이냐”고 했다.

